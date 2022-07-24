Волонтери можуть оплачувати товари військового призначення через SWIFT-переказ, до якого прикріплюється рахунок на оплату.

Волонтери-фізичні особи можуть купувати за кордоном товари військового призначення в межах ліміту до 400 тис. грн на місяць, тому на них не впливають обмеження на розрахунки гривневими картками за кордоном в межах 100 тис. грн.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Питання волонтерського руху завжди було в фокусі уваги Національного банку. Ще в квітні ми дозволили фізособам, попри всі обмеження, переказувати за кордон до 400 тис. грн на місяць, якщо призначення - це оплата за товари військового призначення. Перелік товарів, які можна придбати за ці 400 тис. грн фізичній особі, ми складали разом з банками і волонтерами. Це, в першу чергу, засоби захисту, бронежилети, безпілотники, військові аптечки, тобто це дуже широкий перелік", - сказала Рожкова.

Вона пояснила, що скористатися цим лімітом можна через SWIFT-переказ, до якого прикріплюється інвойс - рахунок, який оплачується. Ця функція, за словами Рожкової, на сьогодні доступна в переважній більшості банків навіть онлайн.

"Тому з цієї точки зору ми не бачимо якихось суттєвих обмежень. Якщо говорити про фонди, ФОПів, то вони працюють на ринку як юридичні особи, і тому на них ці обмеження не розповсюджуються. Тому на сьогоднішній день я би не говорила, що ліміт 100 тис. грн – це розрахунок гривневою карткою за кордоном - що він призведе до критичної ситуації з волонтерським рухом. Тому я б рекомендувала користуватися тими інструментами, які на сьогодні є доступні для волонтерів-фізичних осіб", - зазначила перша заступниця голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Національний банк України запровадив ряд заходів для збалансування валютного ринку та підтримки стійкості економіки в умовах війни. Зокрема, регулятор установив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

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