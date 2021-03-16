Водночас безперервне зміцнення обмінного курсу гривні й більш економна поведінка населення на тлі високих ризиків нових карантинних обмежень будуть виступати вагомими стримуючими факторами.

Експерти групи ICU прогнозують подальше прискорення інфляції в Україні на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії.

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Про це сказано у фінансовому тижневику компанії.

"Ми очікуємо, що подальше зростання цін на продукти харчування та енергоносії будуть продовжувати стимулювати інфляційний тиск. Водночас безперервне зміцнення обмінного курсу гривні й більш економна поведінка населення на тлі високих ризиків нових карантинних обмежень будуть виступати вагомими стримуючими факторами. Крім того, ми все ще очікуємо, що поточний сплеск цін на продовольство повинен розвернутися в другій половині року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що прискорення інфляції до 7,5% в річному вираженні в лютому було обумовлено динамікою цін на продовольчі товари та паливо. Ця тенденція зростання цін високими темпами, ймовірно, продовжиться в найближчі місяці, що призведе до ще одного підвищення Нацбанком облікової ставки.

Що викликало різке зростання цін

Головним фактором прискорення інфляції був різкий стрибок цін на продовольство, що спостерігається не тільки в Україні, а й у всьому світі. Враховуючи високу питому вагу продуктів харчування в споживчому кошику (41%) і відкритість економіки, вітчизняна інфляція особливо гостро відчуває на собі ці глобальні тенденції. Крім того, останні місяці стрімко дорожчає паливо.

"Натомість поступове зміцнення обмінного курсу гривні та наслідки пандемії на завантаженість потужностей економіки стримували фундаментальний інфляційний тиск. До того ж на інфляції позначилося та обмеження уряду на ціну природного газу, що відбилося у відповідному компоненті індексу споживчих цін", - сказано в повідомленні.

Експерти Зазначили, що з урахуванням таких інфляційних тенденцій і поступового відновлення економіки, з високою ймовірністю НБУ ще раз підвищить свою облікову ставку (до 7%), але надалі, швидше за все, знову займе вичікувальну позицію. Разом з тим, якщо поточний сплеск інфляції навіть на тлі певного зміцнення обмінного курсу негативно позначиться на інфляційних очікуваннях, Нацбанк буде змушений діяти агресивніше. До того ж поточне зростання прибутковості американських облігацій і відсутність помітного прогресу в переговорах з Міжнародним валютним фондом істотно зміщують ризики в бік необхідності більш жорсткої реакції з боку центрального банку.

Що цьому передувало

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у лютому в річному вираженні - у порівнянні з лютим 2020 року - становила 7,5%, прискорившись з 6,1% у січні.

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Автор: Катерина Жирій