Індекс Nikkei з п'ятниці виріс на 2,36% і досяг позначки 29,505, що є найвищим рівнем з серпня 1990 року.

Акції японських компаній продовжують рости третій день поспіль на тлі сильної звітності компаній, що дозволило індексам Nikkei і Topix побити 30-річні максимуми.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву Токійської фондової біржі, сукупна ринкова вартість компаній, що котируються на цій біржі, злетіла до рекордних $6,75 трлн.

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У числі найбільш активно зростаючих-акції Kobe Steel, які з п'ятниці подорожчали на 21%, Nippon Steel — на 11,2%, Softbank — на 10%.

Індекс Nikkei з п'ятниці виріс на 2,36% і досяг позначки 29,505, що є найвищим рівнем з серпня 1990 року. Індекс Topix виріс на 2,4% до позначки 1,925, і це найвищий показник з червня 1991 року.

"На тлі поширення вакцин і зниження щоденного числа заражень COVID - 19 ростуть надії на нормалізацію ситуації в економіці", - вважає директор з інвестицій в Японії в Credit Suisse Private Banking Соітіро Мацумото.

Японський ринок акцій

Станом на 8 лютого 2020 року головний біржовий індекс Токійської біржі, що відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, - Nikkei 225-досяг найвищого рівня з серпня 1990 року. Він піднявся до позначки 29 351,54 пункту (+2%).

Індекс Nasdaq і нові стандарти

2 грудня 2020 року біржа Nasdaq звернулася до комісії з цінних паперів США з проханням дозволити їй ввести нові стандарти відносно компаній, які торгуються на біржі.

За новими правилами, які пропонує ввести Nasdaq, ради директорів більшості компаній повинні включати директора-жінку, представника ЛГБТ-спільноти і одну людину, "недопредставленої меншини".

7 грудня 2020 року біржовий індекс Nasdaq оновив історичний максимум.

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Автор: Олена Коваленко