Госпсуд Запорізької області за позовом одного з акціонерів припинить повноваження нелегітимної наглядової ради ПАТ "Мотор Січ".

Оскільки через арешти акцій ПАТ "Мотор Січ" його акціонери не можуть провести збори і змінити керівні органи товариства, які втратили легітимність, повноваження наглядової ради компанії будуть припинені в судовому порядку.

Господарський суд Запорізької області розгляне відповідний позов по суті 25 січня 2021 року згідно інформації в єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН.

Раніше Печерський райсуд м. Києва визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ, за ініціативою якого були накладені арешти на акції підприємства. Судовий вердикт був винесений в рамках кримінального провадження, ініційованого Державним бюро розслідувань.

Діюча наглядова рада ПАТ "Мотор Січ" в нинішньому складі була обрана 30 березня 2017 року і складається з топ-менеджерів, підконтрольних екс-власнику компанії В'ячеславу Богуслаєву. Який, у свою чергу, близько п'яти років тому продав його пакет акцій "Мотор Січі " китайським інвесторам і тепер не має законних повноважень керувати підприємством, хоча зберігає над ним фактичний контроль завдяки накладеним на акції арештам. Згідно зі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»,термін повноважень наглядових рад АТ не може перевищувати 3-х років, і цей термін у разі ПАТ «Мотор Січ» закінчився 30 березня 2020 р. Відповідно, наглядова рада ПАТ «Мотор Січ» не є легітимним і єдине, що в його компетенції зараз, - скликати загальні збори акціонерів.

«До Господарського суду Запорізької області звернулася компанія Granum Corporation з позовом до ПАТ "Мотор Січ" , в якому просить зобов'язати ПАТ "Мотор Січ" вчинити дії з підготовки, скликання та проведення річних зборів про повне припинення повноважень Наглядової ради у складі, визначеному протоколом Загальних зборів ПАТ "Мотор Січ" №24 від 30.03.2017, обрання нового складу Наглядової ради», — сказано у визначенні суду за матеріалами позовної заяви акціонера компанії.

Проведення зборів акціонерів необхідне для приведення діяльності ПАТ «Мотор Січ» у відповідність до чинного законодавства, а також нових стандартів корпоративного управління для публічних акціонерних товариств. Зокрема, в позовній заяві наголошується, що ПАТ «Мотор Січ» не привело структуру свого корпоративного управління і статут у відповідність з новим Законом. А саме: наглядова рада не доукомплектована незалежними директорами — обрано лише 2 з необхідних 3-х; положення Статуту компанії (у т.ч. щодо повноважень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, строку повноважень членів Наглядової ради тощо) не відповідають вимогам українського законодавства.

Як відомо, на 31 січня поточного року заплановано позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ» — про це в системі розкриття інформації на Шанхайській фондовій біржі повідомила її акціонер Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group. На порядку майбутніх зборів, у тому числі, затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ", прийняття рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства у складі дев'яти осіб та обрання нового. Акціонери ПАТ "Мотор Січ" були повідомляти про підготовку позачергових Загальних зборів акціонерів, а документи та питання порядку денного доступні на спеціально створеному сайті.

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили українському уряду повідомлення про звернення до міжнародного арбітражу проти держави Україна. Китайські акціонери ПАТ "Мотор Січ", які сумарно контролюють більше 80% акцій компанії, мають намір стягнути компенсацію збитку в розмірі $ 3,5 млрд, який був заподіяний арештами акцій і блокуванням доступу до управління компанією.

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Автор: УНІАН