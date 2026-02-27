Люксовий холдинг LVMH заробляє в РФ на готелі, що обслуговує друзів Путіна, - Reuters

Керівники холдингу відмовилися від закриття готелю, виправдовуючись нібито небажанням звільняти робітників.

Коли війна в Україні почалася у лютому 2022 року, люксовий холдинг LVMH закрив свої бутики Louis Vuitton, Dior та Bulgari в Росії ще до того, як Європейський Союз запровадив експортні санкції на товари розкоші. Проте кмопанія зберегла легендарний готель, який обслуговує клієнтів, що перебувають під санкціями.

Як пише Reuters, конгломерат, який контролює французький мільярдер Бернар Арно, тоді також продав магазини Sephora зі збитками, хоча їхні товари масового ринку не підпадали під санкції. Крім того, компанія пожертвувала 5 млн євро жертвам "трагічної ситуації" в Україні.

Однак один актив LVMH у Росії лишився – Гранд-готель "Європа" в Санкт-Петербурзі, що належить мережі розкішних готелів і поїздів Belmond. Легендарний готель не підпадає під санкції і легально функціонує, але, за даними Reuters, продовжує отримувати платежі від компаній, на які поширюються санкції ЄС та Великої Британії, включно з великими російськими транспортними, енергетичними та медіа-компаніями, а також банками і військовими підрядниками.

У 2023 році з сайту Belmond видалили інформацію про готель, але право власності на нього залишилося у Belmond, що на 100% належить LVMH. Компанія заявляє, що готель працює автономно і незалежно від Belmond, а спеціальна місцева команда управляє ним окремо. Джерела Reuters повідомили, що керівники LVMH розглядали можливість закриття готелю, але вирішили залишити його "через людей, які там працюють".

"Це люди, які працюють на нас, яким ми платимо роками. Чи маємо ми їх покарати за те, що їхньою країною керує дурень?", – сказало одне із джерел.

Гранд-готель "Європа" приймав таких гостей, як принц Чарльз, Елтон Джон та Вітні Х’юстон. Першим відомим гостем був композитор Петро Чайковський.

У 2023 році готель приймав заходи за участю російської політичної та економічної еліти, а також святкував 150-річчя гала-концертом за участю керівників банків, директора Російського державного музею та чиновників Санкт-Петербурга. Понад 10 років готель залишається партнером Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, щорічної бізнес-зустрічі, яку проводить Володимир Путін.

Експерти вважають, що LVMH утримує готель через його привабливість, прибутковість та можливість повернення на російський ринок у майбутньому. На рішення могли вплинути і російські правила, які вимагають від іноземних компаній продавати свої активи зі значною знижкою, якщо вони залишають країну, а також той факт, що місто Санкт-Петербург володіє 6,5% акцій будівлі в стилі модерн, в якій розташований готель.

Більшість західних мереж, як Marriott, Four Seasons та InterContinental, розірвали зв'язки з Росією. На відміну від Belmond, усі ці групи функціонували через сторонніх інвесторів, що дозволило їм швидко вийти з Росії. Деякі інші, включаючи Hilton, призупинили нові інвестиції, але все ще працюють там.

Готель не стикається з міжнародними обмеженнями щодо послуг, бо проживання та харчування не підпадають під санкції, пояснюють юристи з Парижа, Лондона та Москви. Проте він отримує платежі від компаній під санкціями, зокрема "Ростех", "Совкомфлот", "Роснефть", Ощадбанк, ВТБ та Совкомбанк.

Декларації з ПДВ 2022–2025 років показують, що більшість платежів не перевищували 2 тисяч доларів, відповідно до цін на номери, вечері чи конференц-зали. Великі платежі включають 140 000 доларів від Совкомбанку та понад 270 000 доларів від туристичного агентства "Президент-Сервіс", пов’язаного з Кремлем. Більшість платежів збігалася з проведенням форуму в Санкт-Петербурзі 2023–2024 років.

Між 2022 і 2024 роками дохід готелю майже подвоївся до 1,9 млрд рублів (25 млн дол.), а чистий прибуток у 2024 році склав близько 5,7 млн доларів – найвищий показник з 2004 року. Баланс готелю сягнув 13 млн доларів, порівняно з менш ніж 1 млн у 2018–2021 роках. Хоч прибуток незначний порівняно з річним обсягом продажів LVMH у приблизно 80 млрд євро, цінність готелю полягає в історії та зв’язках з російською елітою.

Попри те, що президент США Дональд Трамп хоче покращення економічних відносин з РФ, західний бізнес навряд чи повернеться у великій кількості в Росію, поки вона веде війну проти України. Як зазначив оглядач BBC Стівен Розенберг, після чотирьох років війни та масових санкцій Росія стикається з важкими економічними викликами: високою інфляцією, високими відсотковими ставками, стагнацією та рецесією.

Російські компанії, які після повномасштабного вторгнення в Україну викупили такі бренди, як McDonald's, Heinz і Kellogg's, активно виступають проти повернення західних фірм. Російські депутати запропонували законопроєкт, який ускладнить або навіть унеможливить повернення західних компаній на ринок Російської Федерації.

