Бізнесмен Олег Бахматюк звинуватив Артема Ситника в неправдивих твердженнях і маніпуляціях.

Бізнесмен Олег Бахматюк назвав неправдивими і маніпулятивними заяви директора НАБУ Артема Ситника про те, що відмова в його екстрадиції на запит НАБУ ніби «руйнує міжнародне співробітництво». За словами бізнесмена, НАБУ боїться його допитувати у справі проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука, адже справа розвалюється. Повідомляють Українські новини.

Бізнесмен Олег Бахматюк прокоментував заяву директора НАБУ, зроблену в інтерв’ю «Новому времени», і звинуватив Артема Ситника в неправдивих твердженнях і маніпуляціях. Йдеться про справу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука, у якій НАБУ намагалося отримати дозвіл на екстрадицію бізнесмена Олега Бахматюка, але отримало відмову від Інтерполу і Офісу генпрокурора.

Про це Олег Бахматюк повідомив на офіційному сайті своєї компанії «Укрлендфармінг». «Артем Ситник вчергове намагається примітивними маніпуляціями прикрити повний розвал справи проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і мене. По-перше, я не перебуваю в міжнародному розшуку. Я не переховувався і не переховуюсь від слідства. В Австрії я знаходився на офіційних підставах ще до початку переслідування з боку НАБУ, на тих самих законних підставах знаходжусь і зараз. Про своє місцеперебування офіційно повідомив НАБУ та інші українські слідчі органи ще на початку слідства. Цю інформацію підтвердили і правоохоронні органи Австрії», - заявив бізнесмен.

Також Олег Бахматюк у відповідь на звинувачення Артема Ситника у нібито зриві міжнародної співпраці через відмову в екстрадиції, зазначив, що Офіс генпрокурора, і представництво Інтерполу заявили про те, що НАБУ не має права вимагати вказаних процесуальних дій саме тому, це суперечить угодам про міжнародне співробітництво. «Саме дії НАБУ це міжнародне співробітництво і руйнують, а не Інтерпол, прокуратура чи бізнесмен Бахматюк», - заявив бізнесмен.

«Я вчергове закликаю НАБУ в законний спосіб мене допитати. Але вони жодного разу не намагались це зробити за попередні 14 місяців, і навряд чи це входить в їх інтереси і зараз, - пише Олег Бахматюк. - До прикладу, того ж Писарука НАБУ допитало лише один раз і більше не цікавилось його свідченнями. Адже і мої свідчення, і свідчення Писарука лише підтвердять висновки Фонду гарантування вкладів, заяви НБУ і висновки експертиз про те, що обвинувачення НАБУ не вартують і виїденого яйця».

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, заявлені НАБУ у цій справі.

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Автор: УНІАН