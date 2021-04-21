Тривалі карантинні обмеження вже призвели до зниження попиту на вторинному ринку.

Ціни на нерухомість в її різних сегментах по завершенню місцевих локдаунів можуть зрости в середньому на 5% у зв'язку зі зростанням інфляції в країні.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

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"Стабільність цін - це відгук ринку на карантин. Однак по завершенню локдауну ціни, насамперед на житло, можуть зрости", - сказав він.

На думку експерта, в травні-червні на вторинному ринку найбільше зростання цін (до 10%) можливе на однокімнатні квартири в будинках, побудованих після 2000 року, і вдало розташованих.

На первинному ринку цінова динаміка буде схожою. За прогнозами Піти, зростання цін в середньому може скласти до 6%.

"Кілька столичних забудовників вже анонсували травневе збільшення вартості квадратного метра мінімум на 5-10%. Звичайно таку "стратегію" можна сприймати не тільки як коригування цін на тлі зростання курсу американського долара, але і як спробу викликати штучний ажіотаж, щоб вже зараз істотно збільшити кількість угод. Однак такі спекуляції, провокування до активізації покупців, несуттєво позначаються на рівні продажів. Проте інші компанії змінюють цінники в конкурентних житлових комплексах", - повідомив Піта.

У сегменті нежитлової нерухомості в найближчі 1,5-2 місяці, на його погляд, цінові коливання можливі в межах 1-2%.

Ціни на заміську нерухомість збільшаться в межах 5-10% в залежності від локації і якості будинків (квартир).

"Оренда заміських об'єктів може зрости від 5% до 7% в першу чергу через високий попит на таку нерухомість напередодні літнього періоду. Зараз саме в цьому сегменті нерухомості в більшості регіонів спостерігається суттєве пожвавлення", - підкреслив Піта.

За його даними, тривалі карантинні обмеження вже призвели до зниження попиту на вторинному ринку Києва, Львова, Одеси, Харкова та Дніпра в середньому на 10%. В інших обласних центрах попит зменшився на 10-15%.

На думку експерта, загальні тенденції до зниження активності чітко простежуються і в тих містах, які перебували або вже знаходяться в "помаранчевій" карантинній зоні.

"На вторинному ринку житла, попри наявну можливість для укладення угод, очевидне зростання відкладеного попиту на термін від 2 до 4 тижнів. При цьому цінова ситуація залишається незмінною: зростання цін сконцентроване переважно на 1 -, 2 - кімнатних квартирах у вдалих локаціях і не перевищує 3%», - зазначив він.

Також Піта звернув увагу на те, що умови локдауна є головним фактором стримування цін у розпал сезону.

Ціни на житло в Україні в січні-березні цього року, у порівнянні з січнем-березнем 2020 року, зросли на 11,4%. Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

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Автор: Павло Степанець