Брак нафтодоларів ще більше уповільнить військову машину Кремля.

В Росії закінчується місткість нафтосховищ через проблеми з постачанням "чорного золота" до Індії. Неможливість зберігати нафту змусить країну-агресорку скорочувати видобуток до березня-квітня приблизно на 300 тисяч барелів на добу.

Видання The Moscow Times пише, що донедавна Індія була найбільшим покупцем морських партій сорту Urals з середнім показником за 2025 рік 1,7 млн барелів на добу. В січні імпорт впав на третину – до 1,1 млн барелів.

В результаті танкери з майже 150 млн барелів застрягли в морі. Загальний експорт нафти з РФ скоротився з 3,4 млн барелів на день у січні до 2,8 млн у лютому.

Сховища в Росії можуть вмістити тільки 32 млн барелів, що еквівалентно 3-4 дням поточного видобутку. За оцінками, вони заповнені вже наполовину. Додатково 100 млн барелів може вмістити мережа трубопроводів "Транснефти". Це ще близько 11 днів виробництва.

Видобуток вже активно скорочують: 100 тисяч барелів на добу він втратив у грудні та ще 26 тисяч – у січні. Наразі він становить 9,28 млн барелів на добу, що на 300 тисяч менше квоти ОПЕК+.

У минулому році видобуток у Росії впав до 15-річного мінімуму в 512 млн тонн. Нафтові компанії при цьому втратили близько 33 млрд доларів валютних надходжень – їм доводилося пропонувати гігантські знижки до 30 доларів за барель.

Головна експортна марка Москви Urals коштує 40 доларів за барель. При цьому до бюджету закладена її ціна у 59 доларів, а для уникнення його дефіциту потрібні ціни ще вищі – захмарні 93 долара за бочку. Загалом нафтогазові доходи РФ у січні склали 5,12 млрд дол., що вдвічі менше, ніж у січні 2024 року.

Головна військова скарбничка Кремля, Фонд національного добробуту РФ, обнулиться вже за рік через недоотримання нафтодоларів. Перед 2022 роком його активи складали 113 млрд доларів.

Економіці Росії не вистачає щонайменше 2,3 мільйона працівників. Вихідці з центральноазіатських країн – колишніх радянських республік – їдуть туди все менше, тож Кремль почав активно заманювати до себе громадян Індії.

