Передбачалося, що ці криголами стануть першими російськими кораблями з енергоустановками, здатними працювати на зрідженому природному газі.

Російське підприємство "Росморпорт"‎ відмовилося будувати два криголами проєкту 23620 льодового класу Icebreaker7 на Онезькому суднобудівно-судноремонтному заводі. Про це повідомляє The Moscow Times.

Це рішення пов'язане з майже дворазовим збільшенням вартості робіт після спроби замінити імпортне обладнання російським.

"Тому було прийнято рішення, що поки що криголами проекту 23620 ми будувати не будемо", – наводить видання слова генерального директора "‎Росморпорта" Сергія Пиліна.

Відео дня

Замість суден класу Icebreaker7, які дозволили б ходити по арктичних морях при товщині льоду до 2-2,5 м, підприємство буде змушене покладатися на криголамні буксири класу Arc6, які здатні пробивати лід товщиною лише 1,1-1,3 м.

Проєкт криголамів розробили фахівці "Балтсудопроекту".

Спочатку росіяни хотіли використати іноземні комплектуючі, включно з гвинто-рульовими колонками Azipod шведсько-швейцарської ABB і головними двигунами-генераторами фінської Wartsila. Сьогодні Москва не може придбати ці компоненти через санкції.

Самі криголами хотіли цілорічно експлуатувати в Балтійському, Білому і Баренцевому морях, а також в літньо-осінній період в акваторії Північного Льодовитого океану.

Передбачалося, що вони стануть першими російськими кораблями з енергоустановками, здатними працювати на зрідженому природному газі.

За підрахунками фахівців, сьогодні Росія має близько 100 суден льодового класу, які можуть перевозити арктичні вантажі. Водночас лише 27 з них належать до класу Arc6 або Arc7, який дозволяє здійснювати цілорічну навігацію.

Російські криголами – інші новини

Нагадаємо, раніше суднобудівне підприємство, що належить Samsung, оголосило про розірвання угоди з РФ щодо будівництва арктичних криголамів.

Відповідні контракти уклали ще у 2020-21 роках, вони передбачали спільне будівництво нафтових і газових танкерів-криголамів.

А ще раніше стало відомо, що атомний криголам "Росія" можуть побудувати орієнтовно до 2030 року.

Вас також можуть зацікавити новини: