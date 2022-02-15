Період застою на ринку оренди триватиме як мінімум до кінця лютого.

Експерти оцінили наслідки політичної напруги в України для ринку нерухомості.

Про це повідомляє портал Address.ua.

"Складна ситуація в країні стала стримуючим фактором на ринку нерухомості. Ринок завмер, покупці відклали значні покупки на більш вдалий час. У січні 2022 року медіанна ціна збільшилась в порівнянні з груднем лише на 1,1%, і склала 1408 дол. за кв. м", - йдеться в повідомленні.

При цьому, показник в категорії однокімнатних квартир виріс на 2% — до 1550 дол. за кв.м. Двокімнатні виросли на 0,7% — до 1354 дол. за кв.м. Вартість трикімнатних залишилась на рівні попереднього місяця — 1249 дол. за кв. м.

"В цілому, станом на січень 2022 року ринок вторинної нерухомості можна охарактеризувати як помірний із хорошим балансом попиту та пропозиції. Подібна кон'юнктура ринку може бути основою помірно-позитивного прогнозу на найближчі пів року", - вважають експерти.

Зважаючи на значні коливання курсу національної валюти до долара, медіанна вартість оренди залишилась незмінною у січні 2022 року та склала 10 доларів за кв. м.

Експерти порталу вважають, що січень – один із найменш активних місяців на ринку довгострокової оренди. Зменшення кількості угод призводить до уповільнення цінової динаміки та відсутності значних змін у балансі попиту та пропозиції (на 1-кімн. та 2-кімн. квартири сукупно припадає 82% пропозиції та 78% попиту)

Період застою на ринку оренди триватиме як мінімум до кінця лютого.

Як повідомляв УНІАН, українців попереджають про майбутнє зростання цін на нові квартири - наприкінці лютого вартість житла зросте на 5-7% у гривні через перехід будівництва об'єктів на новий рівень.

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