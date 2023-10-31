У Дніпрі ціни на винаймання житла ростуть, у Харкові – падають.

Серед цих трьох міст-мільйонників оренда квартир найдорожчою є в Дніпрі, а найдешевшою — в Харкові. Як йдеться в аналітиці від Bird, яка є в розпорядженні УНІАН, ціни на квартири суттєво відрізняються в кожному з міст, а також мають тенденцію до частих змін.

"У Дніпрі, наприклад, ціни ростуть, у Харкові – падають. Це насамперед повʼязано з попитом, активними обстрілами міст, сезонністю та загальною стабілізацією ринку", – пояснюють експерти.

Отож, згідно зі статистикою bird, у Харкові наразі медіана вартості оренди однокімнатної квартири складає 4 тисячі гривень на місяць. Двокімнатну можна винайняти за 6 тис. грн, трикімнатну – за 7,5 тис. грн. За місяць ці ціни не змінились, проте в порівнянні з другою половиною жовтня наразі оренда трикімнатки стала дешевшою на 300 грн.

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Щодо Одеси, то орендувати там однокімнатку обійдеться в 7,5 тис. грн, що на 500 гривень дешевше, ніж наприкінці вересня. Вартість оренди двокімнатної квартири за місяць не змінилась і складає 10 тис. грн. Натомість винайняти трикімнатну обійдеться тепер на півтори тисячі гривень дорожче – 15 тис. грн.

У Дніпрі за місяць оренда житла значно здорожчала. Так, однокімнатна квартира тепер коштує 11 тис. 850 грн, коли місяць тому була 9 тис. грн. В свою чергу, двокімнатка здорожчала майже на 5 тисяч, до 17 тис. 650 гривень. Трикімнатну можна винайняти за 17 тис. грн, що на дві тисячі дорожче, ніж наприкінці вересня.

Вартість оренди житла в Україні

За підрахунками експертів, У вересні вартість оренди житла в Києві зросла на 11-19%, у Львові – на 2-11%. Останній рік вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці.

Станом на початок жовтня в Україні лише п’ята частина квартир (22%) здавалась людям із домашніми тваринами. Найвищі показники були в Чернігівській області (29%), а найнижчі – в Житомирській (3,2%).

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