Дане рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет міністрів погодив пропозицію про призначення Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Дане рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Також Кабмін призначив Романа Кокотайла першим заступником голови Державної служби України з безпеки на транспорті та звільнив Олега Баздуганова з посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства України.

Кадрові перестановки в ДФС

У лютому Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби на Сергія Солодченка замість Дениса Гутенка.

25 листопада Кабінет Міністрів призначив начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області Дмитра Сосиновича виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби.

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Автор: Дмитро Шварц