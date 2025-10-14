Москва намагається дестабілізувати європейське суспільство всіма можливими способами.

Енергетика, банківська система та сфера охорони здоров'я Євросоюзу постійно стають об'єктами російських кібератак, які відбуваються щодня.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповіла віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки і демократії Генна Віркунен.

"В Європейському Союзі лікарні постійно стають жертвами кібератак. І, звичайно, це викликає велику недовіру серед громадян. Постійно є спроби заблокувати нашу банківську систему. Банки дуже часто стикаються з такими кібератаками, як і енергетичні компанії", – розповідає Віркунен.

За словами віцепрезидентки Єврокомісії, російські кібератаки відбуваються кожного дня. Вона додає, що Росія постійно проводить різні гібридні операції проти європейських країн. І постійно поширює велику кількість дезінформації та пропаганди.

"Росія намагається дестабілізувати наше суспільство. Тому вони поширюють дезінформацію. Також бачимо масові кібератаки та саботаж проти нашої критичної інфраструктури. Були порушення нашого повітряного простору, і вони штовхають мігрантів до наших зовнішніх кордонів. Ми бачимо це постійно", – констатує Віркунен.

Аби захиститися від кібератак РФ, в Європі вводять різні запобіжники. Віцепрезидентка ЄК каже, наприклад, що їм довелося повністю заборонити деякі випадки використання штучного інтелекту в Європейському Союзі.

"Ми вимагаємо, щоб постачальники послуг забезпечили наявність запобіжників, які, наприклад, не дозволять використовувати ці системи для створення кібератак, хімічної зброї тощо", – розповідає Віркунен.

Спікерка підкреслює, що певні системи становлять значний ризик. Наприклад, це стосується використання штучного інтелекту в лікарнях, або для керування транспортною системою.

Кібератаки Росії на європейські країни

В травні під час президентських виборів Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою втручання Росії у процес. Москва активно поширювала дезінформацію, а також завдавала гібридних атак на польську критичну інфраструктуру.

Велика Британія винесла свої уроки з того, як Україна протидіяла Росії. Там вирішили створити нове Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від десятків тисяч кібератак на рік.

