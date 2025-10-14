Компанія попрацювала над тим, щоб зображення не виходили шаблонними.

Microsoft AI анонсувала MAI-Image-1 - перший власний генератор зображень за текстовим запитом. У Microsoft його називають наступним кроком на шляху розвитку власних моделей штучного інтелекту.

Компанія заявляє, що під час розроблення консультувалася з художниками і дизайнерами, щоб уникнути типових проблем нейромереж, на кшталт повторюваних і безликих зображень.

За словами Microsoft, MAI-Image-1 особливо добре справляється з фотореалістичними сценами, на кшталт пейзажів, блискавок та інших складних візуальних ефектів. При цьому модель працює швидше й ефективніше порівняно з проєктами конкурентів.

Відео дня

На сайті LMArena, де користувачі порівнюють результати генераторів і голосують за найкращі, MAI-Image-1 вже увійшов до топ-10.

Модель стала частиною лінійки Microsoft AI, куди також входять голосовий генератор MAI-Voice-1 і чат-бот MAI-1-preview.

Компанія стверджує, що приділяє особливу увагу безпеці та відповідальному використанню технології. Microsoft обіцяє, що модель не буде генерувати небажаний контент.

Раніше ми розповідали, що суд США прийняв малюнок ChatGPT як доказ у справі про пожежі в Лос-Анджелесі. Повідомляється, що підозрюваний у підпалі Джонатан Ріндеркнехт генерував у нейромережі картинки з палаючим містом за кілька місяців до пожежі.

Вас також можуть зацікавити новини: