Закон пропонує, щоб президент Росії міг призвати резервістів на спеціальну підготовку тривалістю до двох місяців.

Кремль планує скасувати деякі обмеження на використання російських резервістів у бойових діях, що фактично дозволить Росії використовувати резервістів у війні проти України без мобілізації.

Як пише у своєму новому звіті Інститут вивчення війни, 13 жовтня російський уряд схвалив законопроект, запропонований Міністерством оборони Росії, який передбачає, що військовослужбовці російського мобілізаційного резерву можуть виконувати оборонні завдання під час збройних конфліктів, контртерористичних операцій або розгортання військ за межами території Росії.

Зазначається, що закон пропонує, щоб президент Росії міг призвати резервістів на спеціальну підготовку тривалістю до двох місяців.

Відео дня

Як пише ISW, у пояснювальній записці до закону зазначається, що зміни дозволять Росії розгортати резервістів у мирний час, розширюючи чинне законодавство, яке дозволяє Росії розгортати резервістів лише під час мобілізації або воєнного часу.

"Голова комітету Державної думи Росії з питань оборони Андрій Картаполов заявив 13 жовтня, що закон дозволить Кремлю розгортати резервістів за межами території Росії, зокрема в Сумській та Харківській областях України", - мовиться у статті.

Мобілізація в РФ

Як повідомляв УНІАН, згідно аналізу аналітиків, спроби Росії стимулювати військовий призов за допомогою високих фінансових виплат втрачають свою ефективність - це вказує на те, що основний метод залучення добровольців для участі у війні починає вичерпувати себе.

Так, кількість людей, які підписують контракти з Міністерством оборони РФ, більше не зростає, навіть у тих регіонах, де пропонують найбільші виплати, - "всі, хто хотів заробити на війні", вже записалися.

Ще в лютому поточного року оцінювалося, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи призведе до значного зростання кількості добровольців, оскільки основна частина тих росіян, кого можна було мотивувати грошима в межах можливостей бюджету, вже підписала контракти.

Вас також можуть зацікавити новини: