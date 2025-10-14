ЗМІ повідомляє, що ця кількість ракет нічого кардинально не змінить.

Президент США Дональд Трамп 17 жовтня прийме у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського для переговорів про те, як змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, зокрема через можливість постачання Києву американських крилатих ракет Tomahawk.

Зустріч стане третьою в Білому домі для Зеленського з моменту повернення Трампа на посаду президента. За даними джерел, знайомих із переговорами, Трамп розглядає можливість продажу неуточненої кількості далекобійних ракет Tomahawk Україні, але хоче отримати більше інформації про те, як Київ планує їх використовувати, пише Financial Times.

Проте експерти вважають, що навіть якщо США погодяться передати Україні цього типу озброєння, то вдасться виділити лише обмежену кількість ракет Tomahawk - від 20 до 50, що "не змінить динаміку війни кардинально". Попри те, що вони справді можуть доповнити удари українських далекобійних дронів і ракет "у великих комплексних залпах"

Тим паче, що з кінця літа американські розвідувальні служби тихо допомагали Україні в ударах по російських енергетичних об'єктах на великій глибині за допомогою дронів і ракет.

Що відомо про потенційну передачу ракет Tomahawk Україні

На вихідних Трамп і Зеленський провели одразу кілька телефонних переговорів, обговоривши, зокрема, можливість того, що союзники по НАТО куплять Tomahawk для України - ракети великої дальності, які дадуть змогу українським силам завдавати ударів аж до Москви, а також шляхи припинення повномасштабної війни Росії.

Зеленський підтвердив майбутню в п'ятницю зустріч і розповів, що поділився з Трампом "баченням" того, скільки ракет Tomahawk може знадобитися Україні. ЗМІ з посиланням на джерело в Україні зазначило, що Київ вважає Трампа близьким до рішення про постачання, хоча президент США ще не ухвалив остаточного рішення.

Раніше УНІАН повідомляв, чому Путін боїться Tomahawk. Раніше російський диктатор ніколи раніше не говорив про якусь конкретну зброю, яку надають Україні... а тут він реагує.

CNBC, своєю чергою, оцінило, як ці ракети могли б змінити ситуацію в Україні. Зокрема, це могло б підштовхнути Росію все ж таки сісти за стіл переговорів.

