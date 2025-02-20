Міністр зазначив, що після закінчення ця угода навіть діятиме як "стримувальний фактор подальшої російської агресії".

Президент Дональд Трамп створив ситуацію "виграш-виграш" для потенційного економічного плану США-Україна, який посилить безпеку і наблизить дві країни до тісніших відносин.

Таку думку висловив міністр фінансів Скотт Бессент, пише The Hill. "Це виграш для українського народу, тому що в нього вкладають ноу-хау, винахідливість американського народу, і це перемога для американського народу. І те, що ми зробили - це протилежність тому, що роблять китайці", - висловив свою точку зору Бессент.

Він пояснив, що китайці роблять хижацькі оборудки, в яких захоплюють права на видобуток корисних копалин, і додав, що те, що запропонували США Україні - "це партнерство". Він висловив переконання, що договір, який він привозив українській владі минулого тижня, дозволив би заробити і Україні, і США.

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Він висловив упевненість, що США привнесли б ноу-хау, капітал, і виступили б як каталізатор.

Бессент заявив, що, на його думку, Зеленський буде на борту, "щойно українці зрозуміють, що це довгострокова угода, яка дуже вигідна для їхньої безпеки", додавши, що пропозиція багатоцільова. Міністр зазначив, що після закінчення ця угода навіть діятиме як "стримувальний фактор подальшої російської агресії".

Угода про корисні копалини

Зеленський заявив, що не дав підписати угоду про корисні копалини зі США, пояснивши, що "вона не готова і не захищає інтереси України".

14 лютого міністр фінансів США Скот Бессент повідомив, що США хочуть узяти участь у повоєнній відбудові України, не обмежуючись лише розробкою українських родовищ цінних ресурсів.

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