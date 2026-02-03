В Україні вводять нові санкції проти Фірташа: у його родовищ будуть нові власники

Санкції продовжили і проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука - Тараса Козака.

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та його близького оточення і підконтрольної йому компанії.

Як повідомив президент у Telegram, Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією.

"Продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії. Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування", - ідеться у дописі.

Також він повідомив про продовження санкцій проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука – Тараса Козака, а також восьми повʼязаних із ним компаній.

За даними Group DF, що належить Фірташу, компанія контролює "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат" (Дніпропетровська обл.), "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" та "Валки-Ільменіт" (Іршанськ. Житомирська область), які займаються видобутком і збагаченням титановмісних руд.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що додаткові обмеження щодо Фірташа створюють правові підстави для анулювання трьох спецдозволів на користування надрами у Житомирській та Дніпропетровській областях.

"У випадку Малишевського родовища (ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат") санкції також застосовуються до ТОВ "Тиберіус Плюс", яке було задіяне в спробі вивести спецдозвіл з-під санкцій. Стратегічні активи надалі будуть передані через прозорі аукціони новим інвесторам", - повідомила Свириденко.

Санкції проти Фірташа - останні новини

У 2021 році РНБО ухвалила рішення застосувати санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та бізнесмена Павла Фукса. Обмежувальні заходи стосовно Фірташа були застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправлялася на військові підприємства РФ.

У 2023 році австрійський суд відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа у США за звинуваченням його в корупції. У грудні 2025 року австрійський суд остаточно заблокував запит США про екстрадицію Фірташа після більш ніж десяти років судових розглядів, під час яких було внесено рекордну заставу в розмірі 125 мільйонів євро.

