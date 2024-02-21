Протягом минулого року вдалося повернути Україні майже 5 млрд гривень.

Результати НАБУ та САП за минулий рік стали найбільш значущими за весь час існування антикорупційних органів в Україні. Пріоритетними завданнями є викриття злочинних організацій, організованих злочинних груп за участі топ-посадовців та розслідування у сфері оборони та відновлення, заявив глава антикорупційного бюро Семен Кривонос під час прес-конференції.

"Розкрадання в армії у цей час – це надзвичайно складний злочин. Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування у більш ніж 60 провадженнях, які стосуються зловживань у сфері оборони. Найбільш пріоритетні з них стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу. Щойно слідство буде готове, в найближчий час ми продемонструємо суспільству конкретні результати", – сказав голова НАБУ.

Він додав, що протягом минулого року економічний ефект діяльності органів НАБУ та САП сягнув 4,7 млрд грн – в півтора рази більше, ніж у 2022 році.

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"Те, над чим ми будемо спільно працювати, це автономне прослуховування НАБУ. Для того, щоб НАБУ нарешті не лише на законодавчому рівні, а й у практичному плані отримало можливість автономно прослуховувати телефони. В 2024 році вперше в історії НАБУ проведуть незалежний аудит з незалежними експертами", – заявив Кривонос.

Реформа антикорупційної системи – одна з вимог щодо вступу України в ЄС

Глава НАБУ також заявив, що триває розвиток антикорупційної системи в Україні. Це є однією з вимог Єврокомісії щодо початку перемовин про вступ України в ЄС.

"По-перше, вибори директора НАБУ, це було однією з вимог, яка була виконана. Ще однією умовою умовою було збільшення штатної чисельності НАБУ до 1000 осіб. Ця умова виконана, парламентом проголосована. Ці 300 нових осіб розподілені на три роки – по 100 в 2024-2026 роках", – повідомив Кривонос.

За словами керівника САП Олександра Клименка, ще одним кроком до початку перемовин став закон, який дав можливість органу стати більш незалежним.

"На даний момент ми реалізовуємо цей закон, і я переконаний, що суспільство відчує результат від правильності цього рішення. Важливим є вдосконалення не лише інституцій, а й правового поля, в якому ми працювали", – сказав Клименко.

Діяльність антикорупційних органів в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в грудні Рада затвердила два антикорупційні законопроекти. Одним з них запроваджувалося збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб. Друге – дало можливість Національному агентству із питань запобігання корупції перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби.

У лютому НАБУ передало в Нацполіцію справу про розкрадання гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Зазначалося, що правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та на робочих місцях посадових осіб області.

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