Документ діятиме до лютого 2024 року.

На меткомбінаті "Азовсталь" (входить до групи "Метінвест") вкотре підтвердили якість своєї продукції. Підприємство отримало міжнародний сертифікат як схвалений виробник листового прокату для суднобудування за правилами регістру Ллойда (LR).

Про це повідомили у прес-службі "Метінвесту".

Підприємство "Азовсталь" проходило повторну сертифікацію у класифікаційного товариства LR у зв'язку із закінченням терміну дії попереднього сертифіката схвалення регістра Ллойда.

Після вивчення документації, що підтверджує, що виробничі процеси відповідають вимогам стандартів підприємства, технологічних інструкцій та ISO 9001, регістр Ллойда схвалив якість сталі для суднобудування, що випускається меткомбінатом, і її відповідність вимогам правил LR. Читайте такожРемонт повітронагрівачів на "Азовсталі" обійдеться "Метінвесту" в $7 мільйонів

Так, в середині лютого "Азовсталь" отримала новий міжнародний сертифікат, що підтверджує якість судносталі, що випускається меткомбінатом для суднобудування. Документ діятиме до лютого 2024 року.

У компанії наголосили, що для неї як виробника судносталі дуже важливе отримання сертифіката регістра Ллойда. Також у "Метінвесті" додали, що весь ланцюжок від випуску сталі для судна до його будівництва завжди проходить під наглядом класифікаційного товариства LR.

"І не маючи цього сертифіката, ми не могли б поставляти певні марки судносталі, а отже, комбінат втрачав би клієнтів, замовлення і дохід", – пояснив важливість отримання документа начальник відділу стандартизації, сертифікації та договірної роботи меткомбінату "Азовсталь" Костянтин Голобородько.

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Автор: УНІАН