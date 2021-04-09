Компанії попередньо мають укладати договори з Мінцифри щодо підключення до "Дія".

Міністерство цифрової трансформації контролює всі компанії, які підключає до системи "Дія", і вивчає вид економічної діяльності при визначенні їх рівня доступу до електронних документів.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.

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"Окремо зазначу, що ми контролюємо всіх, кого підключаємо, і дивимося на вид економічної діяльності компанії при визначенні її рівня доступу до електронних документів. Наприклад, в супермаркеті копія вашого документа точно не потрібна, їм достатньо впізнати вас по фото, а також поглянути на підтверджуючий документ, що вам вже виповнилося 18 років", - сказав він.

Баник також зазначив, що для контролю важливо, що компанії попередньо мають укладати договори з Мінцифри.

"Хотів би зазначити, що не буде такого, щоб будь-яка компанія, наприклад, торгова мережа, банк або страхова компанія, просто сканували документи в "Дія" і бачили всю інформацію. Перш ніж вони зможуть це зробити, ми, Мінцифри, підписуємо з ними відповідні документи, тобто ми підписуємо документи з вендорами, які мають право сканувати QR-код документа і витягувати з нього якусь інформацію", - повідомив Баник.

За його словами, Мінцифри зробило для таких компаній максимально просту процедуру підключення.

"Ми зробили все максимально зручно для них, і тепер треба витратити один-два дні з їх боку і 40 хвилин - з нашого, щоб під'єднатися після оформлення документів", - сказав Баник.

Також він зазначив, що при підключенні вендора Мінцифри оцінює, наскільки такий вендор може бути ризиковим.

Крім цього, Баник розповів, що до кінця до кінця 2020 року Мінцифри підключило понад 100 компаній.

"Мета на 2021-це тисяча таких компаній", - сказав він.

Що цьому передувало

Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Ді " як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Павло Степанець