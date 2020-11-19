За словами міністра фінансів, рік був складним, але все могло бути ще гірше.

Прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України до кінця 2020 року відповідатиме очікуваному на початок цього року рівню - нижче за 5%.

Читайте такожВ Україні зафіксовано скорочення ВВП

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр фінансів Сергій Марченко.

"Попри те, що цей рік складний за всіма параметрами і економічна динаміка складна не тільки в нашій країні. Наша країна знаходиться в нижній медіані груп держав, які постраждали. Є надії, що прогноз падіння ВВП буде відповідати тим прогнозним показникам, які ми закладали на початку року. Це буде менш як 5%. Зараз є всі підстави очікувати таку динаміку", - сказав він.

За його словами, 2020 рік був для економіки України складним, але наша країна не зазнала тих потенційних втрат, які могла б понести.

Падіння української економіки

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками дев'яти місяців 2020 року сповільнилося до 5,5% після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз щодо скорочення ВВП на рівні 4,8%, у тому числі скорочення ВВП в IV кварталі на рівні 3,0%, за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як у світі, так і всередині країни значно не погіршиться і відповідно не відбудеться посилення превентивних заходів (не буде відновлений тривалий жорсткий карантин на значній території країни/країн).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров