Середні митні ставки зростуть до приблизно 20% - найвищого показника за століття.

Набули чинності жорсткі мита президента США Дональда Трампа від 10% до 50% на товари десятків торгових партнерів. Це стало випробуванням для його стратегії скорочення торгового дефіциту без перебоїв у глобальних ланцюжках поставок, зростання інфляції та жорстких заходів у відповідь.

Видання Reuters пише, що Трамп застосував ставки в розмірі 50% на товари з Бразилії, 39% зі Швейцарії, 35% з Канади і 25% з Індії. Вісім торговельних партнерів, на частку яких припадає близько 40% поставок у США, досягли угод із Трампом про торговельні та інвестиційні поступки, зокрема ЄС, Японія і Південна Корея, знизивши свої базові ставки до 15%. При цьому Велика Британія отримала ставку 10%, а В'єтнам, Індонезія, Пакистан і Філіппіни - 19% або 20%.

При цьому товари, які будуть перепродані через треті країни заради ухилення від нових мит США, оподатковуватимуться додатковою ставкою в 40%.

Указ президента США від 31 липня запроваджує мита вище 10% для 67 торгових партнерів, а для тих, хто не входить до цього списку, ставка залишається на рівні 10%. Ці мита - частина багаторівневої тарифної стратегії, яка охоплює секторальні торговельні бар'єри на напівпровідники, фармацевтичні препарати, авто, сталь, алюміній, мідь, деревину та інші товари. У середу Трамп заявив, що мита на мікрочіпи можуть досягти 100%.

Китай перебуває на окремому тарифному треку і 12 серпня може зіткнутися з потенційним підвищенням мит, якщо Трамп не продовжить перемир'я. Він заявив, що може ввести додаткові мита через закупівлю Китаєм російської нафти, щоб чинити тиск на Москву.

Трамп обіцяє збільшення федеральних доходів від збору імпортних мит, але зрештою їх оплатять компанії, що імпортують товари, і споживачі. За оцінками Атлантичного інституту, середні митні ставки зростуть до приблизно 20%, що є найвищим показником у США за століття.

Крім того, у червні мита почали чинити тиск на ціни в США - предмети інтер'єру та побутова техніка тривалого користування, товари для відпочинку та авто почали дорожчати.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав указ про введення додаткового 25% мита на товари з Індії, яке набуде чинності через 21 день. Зазначається, що посилення торгових бар'єрів пов'язане із закупівлею російської нафти. Зі свого боку влада Індії обурена рішенням США про додаткові мита.

Ще наприкінці липня Трамп встановив новий термін ультиматуму для Росії, згідно з яким Москва має домовитися з Києвом про закінчення війни. Термін ультиматуму спливає тільки 8 серпня.

Водночас не повідомляється, щоб Трамп запровадив такі самі мита щодо Китаю, Туреччини чи Бразилії, які теж купують російську нафту.

