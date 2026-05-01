Митна війна поновлюється: Трамп оголосив нові тарифи проти Європи

Поки що йдеться лише про автомобілебудівну галузь, але не виключено, що це тільки початок.

США запровадять додаткове мито на легкові та вантажні автомобілі, вироблені в Європі, оскільки ЄС начебто не дотримується умов раніше досягнутої торговельної угоди. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп.



"Я радий оголосити, що, виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, що стягуються з Європейського Союзу на автомобілі та вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів", - написав він.

За словами Трампа, ставку митного тарифу на цю продукцію буде збільшено до 25% (зараз - 15%). При цьому він зауважив, що європейські автовиробники будуть звільнені від сплати мита за ті машини, які виготовляються на території США.

"Багато заводів легкових та вантажних авто зараз будуються [в США], в них інвестовано понад 100 мільярдів доларів, що є рекордом в історії виробництва легкових авто та вантажівок. Ці заводи, на яких працюють американські робітники, незабаром відкриються", - похвалився президент США.

Торговельна угода США - ЄС

Як писав УНІАН, у 2025 році президент США Дональд Трамп розпочав масштабну тарифну кампанію проти ключових торговельних партнерів, зокрема Європейського Союзу. Вашингтон погрожував запровадити 30-відсоткові мита на європейський імпорт, а також ввів підвищені тарифи на автомобілі, сталь та іншу продукцію. У відповідь ЄС почав готувати багатомільярдні контрмита на американські товари.

Після тривалих переговорів у липні 2025 року США та ЄС уклали рамкову торговельну угоду, яку сторони назвали компромісом для уникнення повномасштабної торговельної війни. Згідно з домовленістю, США встановили базове мито у 15% на більшість товарів із ЄС. Воно поширюється на автомобілі, автозапчастини, фармацевтичну продукцію, напівпровідники та низку інших категорій. Водночас ЄС погодився скасувати або суттєво знизити власні мита на частину американських промислових товарів, а також збільшити закупівлі американських енергоносіїв та інвестиції у США.

