У сільському господарстві не вистачає трактористів, операторів комбайнів та агрономів.

Українська аграрна сфера зіткнулася з великим дефіцитом трудових ресурсів. На одне резюме одразу може звернутися 100 роботодавців.

"З робочими руками в агросфері, на жаль, повна катастрофа. Особливо в малих, середніх господарствах, які не визначені критичними, в яких велика кількість працівників мобілізована. Сьогодні трактористів, операторів комбайнів катастрофічно просто не вистачає. Також агрономів також", - розповів народний депутат, член Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

За його словами, якщо на сайтах з пошуку роботи з’являється резюме людини, то до неї може за добу-дві звернутися 100 роботодавців і пропонувати робоче місце з усіма умовами проживання, тому що людей немає. Соломчук вказав, що нестача трудових ресурсів, зокрема, впливає на технології виробництва.

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"Якщо ми, як ЄС, хочемо рухатися більше в сторону органічних продуктів харчування - тому що є така європейська тенденція, світова тенденція, і на органічні продукти черга стоїть, європейці хочуть їх купляти - там без додаткових працівників не обійдеться, тому що по декілька разів механічно потрібно обробляти культури", - пояснив він.

Депутат зауважив, що українські аграрії не зможуть розвиватися в цьому напрямку без достатньої кількості людей, тому що це технічно буде неможливо.

Ринок праці в Україні - останні новини

Роботодавці в Україні підвищують зарплати працівникам з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів, йдеться у Моніторингу основних подій в економіці України за червень, опублікованому Міністерством економіки.

Згідно з інформацією OLX Робота, у червні 2024 року заробітна плата для працівників аграрного сектору зросла на 46,15%, порівняно з 2023 роком (13 000 грн) і становить 19 000 грн на місяць без проживання, і 27 500 грн з проживанням, що є зростанням на 37,5%, порівняно з 2023 роком (20 000 грн).

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