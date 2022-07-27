Нові умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і які будуть пропонувати інші держкомпанії.

Компанія "Нафтогаз України" найближчими днями має намір передати Кабміну нові умови реструктуризації боргу перед кредиторами.

У документі буде врахована позиція уряду, пише РБК-Україна із посиланням на свої джерела.

Відзначається, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і будуть пропонувати інші держкомпанії. Зокрема ці умови передбачають, що терміни виплат "тіла" за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки.

Видання зазначає, що ні Кабмін, ні Офіс президента спочатку не підтримували ідею виплати боргу "Нафтогазу", враховуючи ситуацію з імпортом газу і нестачею грошей на підготовку до зимового періоду.

"Зараз не час виплачувати такі великі суми. Але в Кабміні склалося враження, що Вітренко сильно хотів виплатити борг, і був не дуже зацікавлений в Угоді (про реструктуризацію, - ред.)", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Як повідомляв УНІАН, уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України".

26 липня закінчився термін виплат власникам єврооблігацій" Нафтогазу", а Кабмін не дозволив держкомпанії здійснити виплату $350 млн боргу.

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