Головною проблемою цих ракет було те, що їх у Німеччини банально мало.

Протягом найближчих місяців Міністерство оборони Німеччини замовить виробництво нових крилатих ракет Taurus, які може отримати Україна. Про це повідомляє Hartpunkt.

У відповіді на офіційний запит щодо підтвердження цих планів у оборонному відомстві ФРН заявили, що зможуть надати інформацію щодо закупівель зброї лише після парламентських консультацій.

Зі свого боку фахівці порталу Defense Express зазначають, що у Бундесвері закупили ракети Taurus лише раз. У 2000-х роках було замовлено 600 одиниць цієї зброї за 570 млн євро.

З тих пір їхня кількість могла скоротитися до приблизно 480, з яких боєздатними станом на 2023 рік були лише 150 одиниць.

Бундесвер може отримати оновлену версію, якій далі назву Taurus Neo. Раніше передбачалось, що військові отримають 600 нових ракет за 2,1 млрд євро, але довгий час перешкодою для цього була нестача грошей.

Цю проблему має вирішити новий план, який передбачає витрати на оборону на рівні 86,5 млрд євро за рік. "‎Тобто тепер у Берліні знайшли гроші на зброю, включно із новими Taurus"‎, − вважають у Defense Express.

Taurus – довідка УНІАН

Нагадаємо, Taurus KEPD-350 є сімейством німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "‎повітря − поверхня"‎ великої дальності.

Ракета може здійснювати високоточні удари і уражати високозахищені та заглиблені цілі без заходу літака-носія в зону дії ППО.

Дальність дії ракети становить 500 км. Носіями Taurus виступають винищувачі Eurofighter Typhoon, Saab JAS 39 Gripen, F-18 та деякі інші крилаті машини.

Taurus для України – що відомо

Закупівля нових Taurus може відкрити шлях до постачання України перших ракет цього типу.

Нагадаємо, свого часу в ЗМІ нерідко фігурувала інформація щодо можливої передачі Києву цих ракет. Проте, влітку стало відомо, що Німеччина наразі не розглядає можливість передачі Taurus Україні.

Також повідомлялось, що для застосування цієї зброї Україні доведеться модернізувати свої літаки. За словами фахівців, скоріш за все, носіями Taurus будуть радянські бомбардувальники Су-24 або штурмовики Су-25 (останнє є менш ймовірним).

