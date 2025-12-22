Зниження вартості оренди квартир зафіксовано лише у Луцьку.

У сегменті довгострокової оренди квартир по Україні за рік знизилися і попит, і пропозиція на 3%. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8% та становить 13 тисяч гривень.

Про це йдеться у дослідженні "OLX Нерухомість", яке надали у розпорядження УНІАН.

Зазначається, що у сегменті однокімнатних квартир найбільше зростання медіанної вартості відбулося в Одесі (10 тис. грн) та Харкові (5 тис. грн) по +25%.

Водночас у Дніпрі, Запоріжжі, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні 2024 року, а зниження зафіксовано лише у Луцьку (-4%).

Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород, де ціни зросли на 12% за рік та становлять в середньому 18,9 тисячі гривень.

Оренда житла в Україні - останні новини

У листопаді стало відомо, що у великих містах України сумарні витрати на оренду однокімнатної квартири наздоганяють ціну купівлі такого житла на вторинному ринку приблизно за 12-14 років.

Крім того, у більшості міст та сіл навколо Києва помітно зросли ціни як на купівлю, так і на оренду житла. Найдорожча оренда однокімнатної квартири у вересні була зафіксована у Софіївській Борщагівці (+15% вище, ніж у вересні 2024) та Гатному (+11%).

