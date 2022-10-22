Олександр Ожельський повідомив, що не підтримує війну і виходив на мітинги в Лондоні.

Олександр Ожельський, син російського мільярдера Михайла Фрідмана, який заснував "Альфа-Груп" і холдинг LetterOne, обурився через санкції України проти нього. Він нібито не підтримує війну, виїхав з РФ 24 лютого і виходив на мітинги на підтримку нашої країни в Лондоні.

Своє звернення Ожельський опублікував на особистому каналі на YouTube.

"Я не вірю, що моя позиція з приводу війни навіть не була врахована. Я не вірю, що єдина причина цих санкцій — мій зв'язок з іншою людиною. Я не розумію, як це можливо в XXI столітті [ ... ] я вважаю, що це рішення має бути скасовано. Я не заслуговую на ці санкції. Я вважаю себе українцем, у мене там рідні, і я їздив туди щороку", — заявив Ожельський.

Відео дня

Син мільярдера розповів, що виїхав з РФ 24 лютого — після повномасштабного вторгнення в Україну. За словами 22-річного Ожельського, він виходив на мітинги на підтримку нашої країни в Лондоні. А зараз він нібито живе на орендованій квартирі в Дубаї.

"Як ви бачите, я не живу в [чортовому] особняку, тому що я живу на ті кошти, які у мене є. Я не розумію, чому це відбувається і чому все, що я зробив до цього моменту, під загрозою через купу [чортових] бюрократів", — додав Ожельський.

Свіжі санкції України проти російських олігархів і компаній

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня підписав два укази про введення обмежень для російських багатіїв, фірм і підприємств.

До загального переліку увійшли понад 3,6 тисячі фізичних та юридичних осіб. Серед них був і Михайло Фрідман зі своїми дітьми — Олександром Ольжевським, доньками Катериною та Ларисою.

Одна людина отримала відстрочку від санкцій, про що повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під санкції також потрапили артисти-зрадники, які обрали сторону агресора. У список потрапили Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Вас также могут заинтересовать новости: