Стратегія відновлення і розвитку малого та середнього бізнесу передбачена до 2027 року.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повинен спростити ведення господарської діяльності та започаткування бізнесів під час дії воєнного стану. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, суб’єкти господарювання набуватимуть права на провадження господарської діяльності під час воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, ЦНАПів декларації без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій, одержання яких передбачає законодавство.

Ці декларації залишатимуться чинними під час воєнного стану та до кінця календарного року, коли припинили або скасували воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня, коли його було припинено чи скасовано.

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На додаток до цього, у період, коли діє воєнний стан, будуть зупинені планові перевірки органів ліцензування відносно додержання вимог законодавства у питаннях ліцензування.

Бізнес в Україні – останні новини

У липні повідомлялось, що в Україні за перше півріччя цього року спостерігали суттєве збільшення кількості закритих ФОПів та компаній, якщо порівнювати з минулорічними показниками. Загалом за перше півріччя в країні було закрито майже 92 тисяч ФОПів. Більше всього за цей період було закрито у травні та січні.

Серед причин такої динаміки експерти називають, зокрема, перебої в електропостачанні. Інші акцентують увагу на відкладеному приведенні юридичного статусу багатьох підприємств до фактичного стану справ.

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