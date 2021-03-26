Закон дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності відповідних територіальних громад.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання", який був прийнятий парламентом 4 березня.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, закон дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності відповідних територіальних громад.

Читайте такожАрахамія пообіцяв "поховати" законопроект про ФОПи

Органи місцевого самоврядування також можуть виступати з ініціативою щодо здійснення державної перевірки на підприємствах, які не перебувають у комунальній власності, а також щодо фізичних осіб - підприємців, які використовують працю найманих працівників.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть звертатися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу (Державна служба України з питань праці) про порушення суб'єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення.

При цьому виконавчі органи міських рад та об'єднаних територіальних громад позбавляються права складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Законом серед іншого пропонується звільнити від сплати судового збору при розгляді справ у всіх судових інстанціях державну службу України з питань праці та її територіальні органи.

Також документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за невиконання законних вимог чи недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів або недопущення їх посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду передбачений штраф для посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

З моменту старту програми банки-учасники видали 8916 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривень.

Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

18 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що Кабінет Міністрів внесе до парламенту законопроект про посилення захисту прав співробітників. Законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

25 березня 2021 року голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "поховати" законопроект № 5054, який пропонує сім ознак "наявності трудових відносин" між юрособою та ФОП.

Головні новини України та світу на ранок 26 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва