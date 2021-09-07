Документ передбачає впровадження ряду стимулів для учасників індустріальних парків і створення додаткових робочих місць.

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, спрямований на розвиток індустріальних парків шляхом впровадження різних стимулів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом впровадження стимулів в індустріальні парки" (№4416-1) проголосували 290 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує компенсацію 50 відсотків витрат на підключення та приєднання до електромереж керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб'єктам господарювання та учасникам індустріальних парків.

Також пропонуються компенсації процентних платежів за кредитами в залежності від частки експорту продукції власного виробництва в загальному доході від їх господарської діяльності для учасників індустріальних парків.

Крім цього, передбачається часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Як зазначив голова парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, законопроект надає пільги не тільки учасникам індустріальних парків.

"Цей закон надає можливість державі Україна насамперед створити додаткові робочі місця, тому що на один гектар працюючого індустріального парку, за розрахунками експертних центрів, припадає створення 50 нових робочих місць. Враховуючи, що мінімальна площа індустріального парку становить десять гектарів, можемо очікувати, що на кожен новий індустріальний парк припадатиме не менше 500 нових робочих місць", - сказав він.

Також, за його словами, на кожен долар, вкладений в інфраструктуру індустріального парку, припадає від 5 до 6 доларів прибутку.

Індустріальні парки: що необхідно знати

Наприкінці червня минулого року у Верховній Раді були зареєстровані законопроекти щодо стимулювання розвитку індустріальних парків (№3724 і №3725). У них йшлося як про податкові, так і митні стимули.

У лютому цього року Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив законопроект, спрямований на вдосконалення принципів створення і функціонування індустріальних парків.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, законопроект спрямований на те, щоб існуючі в країні індустріальні парки почали повноцінно працювати.

Автор: Дмитро Шварц