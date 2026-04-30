Робота для ветеранів війни: скільки заробляють УБД та де платять найбільше

В Україні наразі налічується близько 1,8 млн ветеранів.

Сфери з найбільшою кількістю вакансій для кандидатів зі статусом учасника бойових дій сформувались у категоріях виробництва, логістики та роздрібної торгівлі, йдеться в дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Найвищі медіанні зарплати пропонували у сфері будівництва та облицювальних робіт, зокрема на вакансії:

штукатура – 85 тис. грн (+42% з березня 2025 року);

муляра – 60 тис. грн (+50%);

виконроба (+28%), маляр (+15%), плиточник (+35%) – 57,5 тис. грн;

фасадника – 56,5 тис. грн (зниження рівня зарплати на 10% порівняно з березнем 2025 року).

Серед інших напрямів:

СТО/автомийки: рихтувальник – 61,5 тис. грн (+37%);

нерухомість/продажі: менеджер з продажу – 59 тис. грн (+97%);

краса/фітнес/спорт: масажист – 55 тис. грн (+26%);

логістика/склад/доставка: далекобійник – 55 тис. грн (зменшення на 10% з березня 2025 року).

Робота для ветеранів війни: ТОП вакансій із найбільшою кількістю пропозицій

Зазначається, що в березні 2026 року найбільше вакансій пропонувалось у сфері виробництва та робітничих спеціальностей – 2 200 вакансій із медіанною зарплатою 27,5 тис. грн.

Аналітики також надали дані в сфері логістики та доставки. На позицію водіїв зафіксовано 1843 вакансії із зарплатою 37,5 тис. грн, вантажників – 929 вакансії із зарплатою 26,4 тис. грн, кур’єрів – 360 вакансій із зарплатою 35 тис. грн, комірників – 350 вакансій із зарплатою 27,5 тис. грн.

Водночас у роздрібній торгівлі та продажах на позицію продавців було 1110 вакансій з медіанною зарплатою 25 тис. грн, касирів – 350 вакансій із зарплатою 24 тис. грн. У сфері охорони та безпеки: на позицію охоронця пропонували 744 вакансії із медіанною зарплатою 17 тис. грн.

У будівництві та облицювальних роботах було 694 вакансії із медіанною зарплатою 27,5 тис. грн. Замикає ТОП-10 вакансія автослюсаря, де пропонувалось 295 вакансій із медіанною зарплатою 42,5 тис. грн.

Чи зростає кількість вакансій для шукачів роботи зі статусом УБД

Аналітики зазначають, що з березня минулого року в деяких категоріях збільшилась кількість вакансій, які підходять для претендентів зі статусом учасника бойових дій, тоді як у частині напрямів вона, навпаки, зменшилась. Так, наприклад, у категорії "Клінінг/домашній персонал" – на 62%, у "Виробництво/робітничі спеціальності" – 40,5%, у "Адміністративний персонал/HR/секретаріат" – 37%.

"Кількість людей, які повертаються з війни та інтегруються у суспільство зростає, і наразі, за офіційними даними, в Україні налічується близько 1,8 млн ветеранів – і це не остаточна цифра. Це вагома частка ринку праці, тому роботодавцям важливо бути відкритими до найму кандидатів зі статусом учасника бойових дій, пропонувати гідну оплату та належні умови праці", - резюмували експерти.

За даними Держстату, середня заробітна плата у березні в Україні зросла на 7,2% у порівнянні з лютим – до 30 356 гривень. Найбільше грошей заробляли у столиці, де працівникам у березні, у середньому, нараховували 49 381 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні за рік найбільше зростання спостерігали на вакансіях зі сфер торгівлі, реклами та будівництва. Зокрема, найбільше зросла зарплата у копірайтера в категорії реклама/дизайн/PR.

