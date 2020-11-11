За період арештів штат співробітників ПАТ "Мотор Січ" було скорочено майже на 8000 осіб.

Шевченківський районний суд Києва призначив на 7 грудня черговий розгляд по суті справи про зняття чотирьох арештів з акцій компаній-акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Як повідомили "РБК-Україна" адвокати, що представляють інтереси інвесторів ПАТ "Мотор Січ", на засіданні у вівторок суддя задовольнив клопотання щодо забезпечення онлайн-трансляції.

Як відомо, на попереднє судове засідання не з'явився прокурор, тому розгляд клопотання було перенесено на вівторок, 10 листопада.

"Ми хочемо звернути увагу суду, що попри те, що арешт - це тимчасовий захід, вони накладені вже понад трьох років, тому акціонери наполягають і будуть наполягати на скасуванні арештів для якнайшвидшого припинення звільнення співробітників, розкрадань на заводі і залучення нових інвестицій", - наголошують адвокати.

Юристи наголошують, що кожен день збереження арешту призводить до значних збитків, зокрема звільнення в середньому 4-х співробітників (за період з 2018 року по 2020 рр. штат співробітників ПАТ "Мотор Січ" було скорочено на 4 536 осіб). Також йдеться про крадіжку, щонайменше, 1,2 млн грн. і збільшення збитків акціонерів на 59 617 грн.

"Наш клієнт набув абсолютно законним чином права на ці акції, але тривалий час не може використовувати свої корпоративні права. Це кричуща ситуація для нашої країни, тому що цим ми демонструємо усьому світі своє справжнє відношення до іноземних інвесторів", - додає адвокат Максименко.

Юристи підкреслюють, що останнім часом представники державних органів мовчать щодо цієї ситуації, у зв'язку з чим готується клопотання щодо виклику до суду усіх зацікавлених представників державних органів.

Раніше адвокати підприємства заявляли, що держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить "чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду". Юристи також наголошують, що заборони щодо акцій погіршують фінансове становище ПАТ "Мотор Січ": обсяг виробництва компанії скоротився в рази, технології стрімко застарівають, ринків збуту немає.

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Автор: УНІАН