Черговий пакет санкцій проти РФ має бути оприлюднений наступного місяця.

Європейський Союз розробляє нові санкції, спрямовані на посилення тиску на слабку військову економіку Росії. Проте вони не обмежуватимуть продаж російських енергоносіїв, пише Politico.

За словами чотирьох європейських дипломатів, очікується, що останній раунд санкцій не включатиме нові серйозні обмеження на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

19 пакет санкцій, який буде накладено на Москву з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, має бути оприлюднений наступного місяця і буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити існуючі обмеження.

Відео дня

Найболючіші наслідки для Москви будуть у разі введення вторинних санкцій проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією. Втім видання зазначає, що реальний вплив цих санкцій залишається за США.

Багато експертів стверджують, що Володимир Путін вступив у переговори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці лише після того, як Вашингтон ввів високі мита для Індії через її закупівлю російської нафти, що живить військову машину Кремля. Наступним драматичним кроком буде посилення подібних санкцій, щоб задушити надзвичайно важливу торгівлю Росії з Китаєм.

Трамп натякнув на можливі "масштабні санкції або масові мита", якщо Москва не підтримає мирні переговори.

Зазначається, що разом із новим планом поступового припинення імпорту енергоносіїв з Росії, у ЄС залишається небагато власних інструментів для посилення тиску на Москву.

"Ми не очікуємо, що в 19-му пакеті санкцій ЄС буде багато місця для будь-яких істотних санкцій щодо російської нафти. Останній пакет санкцій був значним для російської нафти, і ми вважаємо, що на даний момент можливості для подальших санкцій обмежені", - зазначив провідний аналітик ринку нафти в компанії ICIS, що спеціалізується на аналітиці сировинних ринків Аджай Пармар.

Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрінуться на неформальному саміті наприкінці цього тижня, де заплановано обговорення з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас щодо посилення економічних обмежень щодо Росії. Хоча Словаччина та Угорщина послідовно виступають проти розширення санкцій проти Росії, дипломати впевнені, що зможуть чинити на них тиск, щоб вони надали одностайну підтримку, необхідну для 19-го пакету.

"Просто подивіться, що відбувалося останні 18 разів", - відмітив один з дипломатів.

Слід зазначити, що глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас 11 серпня анонсувала 19-ий пакет санкцій щодо Росії.

Санкції проти Росії - головні новини

Від початку повномасштабного вторгнення на Росію було накладено рекордну кількість міжнародних санкцій. Певний ефект вони справили, ускладнивши агресору життя, однак не зупинили його.

Газета The New York Times писала, що причина полягає в тому, що більшість санкцій дріб’язкові, а головне, що досі не зробили, – не перекрили потік валюти в Росію.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: