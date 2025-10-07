Затвердження 19 пакету санкцій ЄС відбудеться не раніше 23 жовтня.

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути затверджений в повному обсязі лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина вимагає обговорення питання на найвищому рівні.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у своєму акаунті в Twitter.

Він зазначив, що західні дипломати змогли нарешті досягти консенсусу про обмеження пересування російських дипломатів територією Євросоюзу. Це сталося після того, як Угорщина зняла своє вето.

При цьому весь пакет санкцій країни ЄС не можуть остаточно прийняти, але тепер вже через спротив Словаччини.

Санкції Євросоюзу проти Росії - головні новини

19 пакет санкцій Євросоюза проти Росії передбачає заборону імпорту скрапленого газу з території країни-агресорки, припинення обслуговування фінансових операцій компаній "Газпромнефть" та "Роснефть" та розширення переліку суден "російського тіньового флоту" додатково 118 кораблями.

Уряди країн ЄС вже дійшли згоди щодо обмеження поїздок російських дипломатів усередині блоку. За новими правилами, російські дипломати будуть зобов'язані інформувати уряди країн-членів Євросоюзу про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Такий хід став відповіддю на підвищення числа спроб саботажу, які часто здійснюються російськими шпигунами, які видають себе за дипломатів, як вказують європейські розвідувальні служби.

При цьому Євросоюз ніяк не може остаточно визначитися щодо механізму використання заморожених російських активів на користь України. Так, на зустрічі лідерів країн-членів у Копенгагені 1 жовтня, головний протест проти "репараційного кредиту" в розмірі 140 млрд євро висловили Франція, Бельгія та Люксембург.

Розгляд питання, таким чином, був перенесений на три тижні наступного саміту ЄС у Брюсселі. Офіційно загальні принципи вже погоджені, проте потрібно додатково дослідити правові та фіскальні наслідки.

