Китай може закінчити війну РФ проти України: прем'єр Фінляндії назвав спосіб

Китайський лідер може мати достатній вплив на главу Кремля.

Китай і його лідер Сі Цзіньпін мають можливість покласти край війні Росії проти України, вплинувши на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Reuters. Він додав, що натиснути на РФ також можна, скоротивши співпрацю.

Китай і війна в Україні

Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що в країні "з нетерпінням" чекають досягнення обов'язкової мирної угоди між РФ і Україною, яка дозволить усунути "першопричини кризи" і досягти міцного миру в Європі.

Тоді він назвав війну в Україні "українською кризою" і запевнив, що його країна нібито вже давно наполегливо створює умови для миру і взаєморозуміння між усіма сторонами.

А 25 січня стало відомо, що Китай став ключовим партнером Росії в економічному плані. За даними Служби зовнішньої розвідки України, зараз між Китаєм і РФ реалізується понад 60 проектів. Їх загальна сума становить понад $100 млрд, і вони охоплюють відразу кілька сфер. Йдеться про видобуток корисних копалин, розвиток транспортної інфраструктури.

Також Китай і РФ співпрацюють у військовій сфері. Саме завдяки підтримці Пекіна російський ВПК може збільшувати темпи виробництва боєприпасів для артилерії, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет для систем ППО.

