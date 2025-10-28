Дональд Трамп посилює свої переговорні позиції перед зустріччю з Сі Цзіньпіном.

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі підписали у вівторок, 28 жовтня, рамкову угоду про забезпечення поставок рідкісноземельних металів, пише Reuters.

Обидві країни прагнуть зменшити вплив Китаю в деяких ключових електронних компонентах. Публічно сторони не згадували про Пекін, який переробляє понад 90% світових запасів рідкісноземельних металів. КНР нещодавно посилила обмеження експорту металів.

Японія і США використовуватимуть інструменти економічної політики та скоординовані інвестиції для прискорення "розвитку диверсифікованих, ліквідних і справедливих ринків критично важливих та рідкісноземельних металів" і прагнутимуть надати фінансову підтримку обраним проектам протягом найближчих шести місяців.

Обидві країни розглянуть можливість укладення взаємодоповнювальної угоди про створення запасів і співпрацюватимуть з іншими міжнародними партнерами для забезпечення безпеки ланцюга поставок, додано в заяві.

Раніше Японія пообіцяла інвестувати 550 мільярдів доларів в економіку США в рамках більш широкої двосторонньої торговельної угоди, яка може включати, серед іншого, виробництво електроенергії та видобуток скрапленого природного газу.

Напередодні поїздки Трампа до Азії США закликали російських покупців енергоносіїв, включаючи Японію, припинити імпорт і ввели санкції проти двох найбільших експортерів нафти з Москви – "Роснефти" і "Лукойла" – щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів і покласти край війні в Україні.

Японія продовжує частково закупати скраплений природний газ в РФ, попри санкції, через його дешевизну і коротке логістичне плече з острову Сахалін.

Щодо критичних корисних копалин, то США та М'янма контролюють 12% та 8% світового видобутку рідкісноземельних металів, а Малайзія та В'єтнам – відповідно 4% та 1% переробки. Домінуючу позицію в світі займає Китай.

Президент США Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін мають зустрітися в четвер, 30 жовтня, під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, щоб обговорити угоду, яка призупинить підвищення американських мит та послабить контроль Китаю за експортом рідкісноземельних металів.

Так само як і з Японією, терміном на півроку США підписали угоду по рідкісноземельним металам з Австралією тижнем раніше. Сторони домовилися інвестувати по мільярду доларів кожна в розробку родовищ критично важливих елементів на австралійському континенті.

Торгова війна Дональда Трампа, розпочата ним майже одразу після обрання президентом США на другий термін, відштовхнула від Америки багатьох союзників. Але запровадження Пекіном розширення контролю над експортом рідкісноземельних металів змусило маятник рухатися в інший бік – світові лідери почали гуртуватися навколо Вашингтону.

