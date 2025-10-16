Відповідь Пекіну на митну війну з боку США виявилася аж надто радикальною.

Торговельне протистояння США та Китаю входить в наступну фазу. Раніше незадоволені митами Трампа, світові лідери починають об’єднуватися навколо нього через нову жорстку політику Піднебесної щодо рідкоземельних металів, повідомляє Bloomberg.

Тарифна війна президента США Дональда Трампа відштовхнула давніх союзників і дала Китаю можливість підкорити світ. Тепер жорстка тактика Пекіна викликає глобальний спротив – схоже, маятник почав рухатися в інший бік.

Рішення Сі Цзіньпіня ввести жорсткий контроль над експортом поставок рідкоземельних металів викликало обурення – США та інші країни готують відповідь. Китай володіє майже половиною світових запасів цих корисних копалин.

Напруга зростає на тлі підготовки Сі та Трампа до їхньої першої зустрічі за шість років, під час якої переговорники з обох сторін мають зібратися наступного тижня, щоб знайти вихід із ситуації, що склалася.

США та колишні союзники об’єднуються проти Китаю

Рішення Китаю запровадити безпрецедентні заходи контролю за експортом рідкоземельних металів стало головною темою щорічної зустрічі керівників світових економік, яка відбулася цього тижня у Вашингтоні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американські чиновники ведуть переговори з європейськими союзниками, Австралією, Канадою, Індією та азіатськими демократіями з метою формування відповіді на дії Китаю.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като закликав країни G7 об'єднатися і відповісти на дії Китаю, а його німецький колега висловив надію на можливу спільну відповідь блоку.

Прем'єр-міністр Австралії наступного тижня відправиться до Вашингтона з метою укласти угоду про поставки критично важливих мінералів до США. Реагуючи на дії Китаю, країни прагнуть диверсифікувати свої джерела постачання.

Все це свідчить про різкий поворот у порівнянні з ситуацією півроку тому, коли президент Сі Цзіньпін закликав країни об'єднатися проти найвищих американських мит, введених з часів Другої світової війни.

Хоча Китай виправдовує свої останні обмеження як відповідь на розширення санкцій з боку США, аналітики припускають, що китайський уряд може переоцінювати свої сили. За їхніми словами, "неймовірний" масштаб обмежень може поставити під ризик постачання будь-яких приладів – від систем штучного інтелекту до побутової техніки.

Незважаючи на нестабільність, багато західних країн продовжуватимуть намагатися ретельно збалансувати відносини з Пекіном. Тільки цього тижня міністри закордонних справ Канади, Іспанії та Швеції, а також дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідують другу економіку світу.

Пекін, ймовірно, також залишатиметься обережним у прояві надмірного впливу, оскільки його економіка залежить від здорового глобального виробничого сектору, який купує його продукцію.

Для Сі великим ризиком є те, що уряди, які побоюються подальших дій Пекіна, захочуть диверсифікувати свої джерела постачання за межі критично важливих мінералів. Як тільки країни почнуть переглядати свою стратегію постачання, вони можуть переключитися на інші сектори, де також домінує Китай.

Відповідь Китаю

В той же час Пекін звинувачує Вашингтон в тому, що він драматизує ситуацію, пише Reuters. Міністерство торгівлі Китаю заявляє, що США навмисно розпалили глобальну паніку через рідкоземельні метали.

Китай відкидає заклики США послабити контроль над експортом рідкоземельних металів і заявляє, що контроль над експортом відповідає міжнародній практиці.

Розширення Пекіном контролю за експортом копалин змусило торгових переговорників та аналітиків у всьому світі замислитися над тим, чи має Китай намір вимагати від виробників будь-яких продуктів у будь-якій точці світу, що містять навіть незначні кількості китайських рідкоземельних металів, подавати заявки на отримання ліцензії для їх транспортування до кінцевого пункту призначення.

Раніше торговельні відносини між США і Китаєм здавалися відносно стабільними після телефонної розмови між Трампом і Сі 19 вересня, яка відбулася після саміту в Мадриді, що був широко визнаний успішним завдяки проривній угоді щодо TikTok.

Потенційна зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці цього місяця є фіксованою точкою, яка досі допомагала стабілізувати ринок. Подальше наростання напруження у стосунках двох держав ризикує зірвати подію і посіяти паніку серед інвесторів.

Торговельне перемир’я між двома найбільшими економіками світу закінчується 8 листопада, коли мають набути чинності нові китайські обмеження.

Протистояння США та Китаю набирає обертів

У четвер міністр фінансів США Скотт Бессент різко висловився на адресу віцеміністра торгівлі Китаю Лі Ченгана. Останній до цього нібито прибув до Вашингтона без запрошення і погрожував американській стороні "глобальним хаосом".

В середу Бессент також заявив, що Дональд Трамп готовий запровадити нові мита проти Китаю у розмірі до 500% за умови, якщо Піднебесна й далі буде купувати російську нафту. За це висловилися вже вісімдесят пʼять сенаторів зі ста.

