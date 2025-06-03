Данило Гетманцев зазначив, що тільки в машинобудуванні спостерігається поліпшення ситуації.

Ситуація в українській промисловості на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії залишається складною. За I квартал виробництво скоротилося на 6,11% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

"Якщо в січні відставання від аналогічного місяця 2024 року становило -4,8%, за підсумками двох місяців - уже -6,0%, то за квартал воно прискорилося ще на 0,1 в.п.", - ідеться в повідомленні.

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За його словами, тільки у видобувній промисловості падіння виробництва щодо I кварталу 2024 року сягнуло вже 15,0%. Так, видобуток металевих руд скоротився на 4,0%, нафти і газу - на 14,8%, а вугілля - на 42,1%.

При цьому він вказав, що в переробній промисловості ситуація ненабагато краща - загальні темпи падіння хоч і скоротилися, але становлять 2,1%.

"Харчова промисловість знизила випуск продукції на 12,3%. Приріст виробництва м'яса та м'ясних продуктів на 6,0%, рибних продуктів - на 5,2%, фруктової та овочевої продукції - на 4,2% не компенсували скорочення виробництва олії та тваринних жирів на 24,9%, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних хлібів, борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання - на 11,7%, цукру - на 83,8%", - уточнив Гетманцев.

Крім того, він прогнозує скорочення обсягів випуску продукції легкої промисловості, якщо продовжиться уповільнення зростання. Також політик вказав на уповільнення зростання і в металургійній галузі - до 7,9% з 11,7% на початку року, зокрема виробництво чавуну, сталі та феросплавів - до 6,4% з 10,0%, а виробництво іншої продукції первинної обробки сталі з +18,0% за підсумками січня перетворилося на -1,6% у січні-березні. Крім цього, на 19,9% зменшилося виробництво в нафтопереробній галузі.

Водночас Гетманцев зазначив, що в секторі машинобудування спостерігається поліпшення ситуації - з -7,3% на початку року до +1,9% за підсумками I кварталу.

"Тут вистачає проблемних напрямів: наприклад, виробництво металообробних машин і верстатів скоротилося на 20,3%, інших машин і устаткування спеціального призначення - на 23,8%", - підсумував нардеп.

Економіка України - прогнози на 2025 рік

НБУ погіршив оцінку динаміки економічного відновлення. Очікується, що цього року економіка зросте на 3,1%, а в наступні роки - на 3,7-3,9% на рік.

Водночас МВФ у березні переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році - очікується зниження на 0,5 п. п. порівняно з попереднім прогнозом. Так, зростання економіки може становити до 2-3%.

Зі свого боку міжнародне агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз для України на 2025 рік, знизивши його з 2,9% до 2,5%.

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