Як відомо, всі 100% акцій «Мотор Січ» заарештовані і передані в управління Державному агентству АРМА.

ЗМІ Туреччини широко обговорюють плани України з продажу турецьким військовим компаніям відібраного у китайців заводу "Мотор Січ". В Туреччині ця угода бачиться сумнівною, адже Україна ще не завершила суперечливу з точки зору законності націоналізацію підприємства, що може призвести до майбутніх ускладнень.

Як повідомляє UNN, про це свідчить реакція аудиторії мас-медіа, які опублікували новину по «Мотор Січ»

"50% акцій компанії ["Мотор Січ"] буде передано невідомій турецькій оборонній компанії. У Туреччині побувала українська делегація. Президент Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським з приводу продажу 50% «Мотор Січ». Між двома країнами планується спільне виробництво, передача технологій і деталей», — пише Турецька Donanim Haber.

Як нагадують турецькі журналісти, близько трьох тижнів тому українська «Мотор Січ» була конфіскована на користь держави, якій дісталися всі акції компанії, в тому числі контрольний пакет, що належав китайським компаніям. Турецькі оглядачі вказують на очевидні ризики співпраці з Україною, адже в ситуації з інвесторами з КНР Київ надійшов з волі Вашингтона. Угода з Анкарою буде сильно залежати від того, як в США сприймуть покупку «Мотор Січ» турецькими військовими компаніями, які поки що не названі.

«Нині «Мотор Січ» переживає період, коли український уряд намагається повернути собі контроль над компанією», — зазначає у своїй публікації турецька Daily Sabah, і підкреслює, що питання про можливе входження турецьких військових компаній у число акціонерів «Мотор Січ» поки відкрите, адже китайські інвестори чинять опір експропріації їх активу, а крім того звернулися в міжнародний арбітраж для компенсації своїх втрат у розмірі $ 3,6 млрд.

"Чи знає про це Україна? - ставить запитання до матеріалу один з блогерів, нагадуючи про можливі проблеми, які чекають Туреччину, якщо вона зв'яжеться з Україною у військових проектах. - Китайці вклали 3,6 мільярда доларів в цю фірму, яка зараз знаходиться в Міжнародному суді. Як ви думаєте, вони підуть? Також зараз ми дружимо з Китаєм, чи можемо ми зламати плани нашого приятеля?».

"Це не світовий гігант або щось в цьому роді, не обманюйтесь назвою, це клікбейт", - нагадує про застарілі технології "Мотор Січ" інший коментатор. Також в Туреччині нагадують про нещодавні санкції США проти турецьких військових державних компаній за співпрацю з Росією: «чи дозволить нам Америка», "друг і союзник", взяти "Мотор Січ"?" ,- пише ще один учасник дискусії про неоднозначні відносини між Анкарою і Вашингтоном.

Раніше видання Times Of Middle East повідомляло, що український віце-прем'єр Олег Уруський пропонував Туреччині купити фактично вкрадені у китайських інвесторів акції компанії «Мотор Січ». Уруський заперечував, що робив таку пропозицію, але зараз продаж експропрійованих у китайців акцій Запорізького заводу Туреччини знаходить своє підтвердження.

Як відомо, всі 100% акцій «Мотор Січ», у тому числі контрольний пакет китайських інвесторів, заарештовані і передані в управління Державному агентству АРМА. Указом президента Володимира Зеленського проти китайських інвесторів Запорізького заводу введені санкції.

Своєю чергою китайська сторона звертається в міжнародний арбітраж, щоб стягнути з України компенсацію в розмірі $ 3,6 млрд, а також оскаржує у Верховному Суді України санкційний указ президента, вказуючи на його незаконність.

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Автор: Григорій Бондар