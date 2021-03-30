Влада Франції пропонує ввести податкові пільги для пенсіонерів, які передадуть накопичені за час пандемії кошти онукам. Так в країні хочуть прискорити відновлення економіки.

Влада Франції розглядає можливість підвищення податкових пільг для старшого покоління громадян, які передають накопичені під час пандемії кошти своїм онукам.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Таким чином французька влада намагається прискорити відновлення економіки і мобілізувати понад 100 млрд євро надлишкових накопичень.

За оцінками міністра фінансів Франції Бруно Ле міра, до моменту завершення кризи сума надлишкових накопичень може скласти 200 млрд євро. Це вдвічі більше, ніж уряд виділив для свого плану з відновлення економічного зростання.

За діючими законами, без сплати податків батьки можуть передати своїм дітям до 131 865 євро за 15 років. Для дідусів і бабусь ліміт неоподатковуваних коштів нижче — 63 730 євро.

Відзначається, що запропоновані податкові пільги суспільство може розцінити як спірні, оскільки вони сприятимуть переважно досить багатим сім'ям.

За словами міністра фінансів Франції, переважна більшість французів за час пандемії зробили заощадження і податкові пільги будуть застосовуватися тільки до «кількох тисяч» євро, а не до десятків тисяч. Подробиць про те, як працюватиме нова міра французький міністр не повідомив.

Також міністр фінансів Франції додав, що уряд не підвищуватиме податок на додаткові заощадження, щоб стимулювати витрати.

Податкові пільги в Україні

2 березня 2021 року Рада прийняла закон про податкові пільги для великих інвесторів. Законопроект є доповненням до прийнятого раніше закону про так званих «інвестиційних нянь».

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Автор: Олена Коваленко