У найближчих планах Жіночої ділової палати України проведення жіночих ділових форумів, міжнародні бізнес-асамблей, колективних дискусій, бізнес-сніданків.

У Києві розпочала роботу Жіноча Ділова Палата України (ЖДПУ) – перша загальноукраїнська спільнота представниць бізнесу країни. Завданням ЖДПУ є об’єднання представниць бізнесу, освіти та культури задля підтримки, навчання та професійного розвитку її учасниць. Сьогодні до складу Жіночої Ділової Палати України увійшли 190 учасниць з 12 областей України, працює 10 галузевих комітетів. І це лише початок.

Ключовими завданнями нового утворення є сприяння розвитку економічних можливостей жінок, розвиток жіночого підприємництва та кар’єри, захист трудових прав жінок. Для кожного з її учасників важливим є здобуття надійних партнерів для успішного здійснення своїх подальших бізнес-процесів.

Саме тому у найближчих планах Жіночої ділової палати України проведення жіночих ділових форумів, міжнародні бізнес-асамблей, колективних дискусій, бізнес-сніданків. Для навчання учасниць Палата буде влаштовувавти індивідуальні консультації, бізнес-ігри та тренінги.

"Наша ключова ідея — розвиток через обʼєднання. Ми об’єднуємо інтереси ділових леді та робимо їх рушійною жіночою бізнес-силою країни. Такі плани є і ми робимо ще один крок назустріч її реалізації. Працюємо на загальноукраїнському рівні, на регіональних рівнях, з іноземними бізнес-асоціаціями та організаціями, міжнародними компаніями та інституціями підтримки бізнесу”, заявила Наталя Карпенчук-Конопацька, президентка ЖДПУ.

Серед задекларованих цінностей нового об’єднання – гендерна рівність, розвиток, професійність та соціальна відповідальність. Під егідою Жіночої ділової палати України будуть проводитись міжнародні конференції і семінари, обмін досвідом у просуванні власного бізнесу, а також неформальні зустрічі — зокрема з тем історії української культури, традицій, обмін досвідом у веденні бізнесу.

"Дуже приємно спостерігати, коли регіональний проект виходить на національний рівень. Цей проект виконує благородну функцію не тільки через активну участь жінок, які мають професійні здобутки та успіхи. Він дає можливість перейти їм до статусу активної бізнес-вумен, до статусу активного учасника соціального життя в Україні. Тому тішимось, що відкрилось представництво Палати у Києві. ТПП України готове підтримувати цей проект і в інших регіонах», - наголосив Михайло Непран, віцепрезидент Торгово-промислової палати України.

Довідка: Жіноча Ділова Палата України (ЖДПУ) ініційована Комітетом з розвитку жіночого підприємництва при Львівській торгово-промисловій палаті у вересні 2019 року. Станом на 21 жовтня 2020 року налічує 190 членкинь з 12 областей України, працює 10 галузевих комітетів.

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Автор: УНІАН