Енергетики змушені відключати світло через наслідки атак РФ на енергосистему.

У суботу 22 листопада в усіх регіонах України протягом доби будуть почергово відключати світло, повідомляє "Укренерго".

Графіки будуть застосовуватися обсягом від 1 до 3 черг протягом всієї доби 22 листопада.

Промисловість в цей же час має обмежити використання електроенергії до визначених лімітів, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.

Відео дня

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадують диспетчери енергосистеми.

В "Укренерго також нагадали, що час та обсяг відключень світла може змінитися та порадили відстежувати актуальну інформацію щодо графіків на офіційних сторінках обленерго.

Оновлено о 19.46. Компанія ДТЕК оприлюднила графік відключення для Київської області на 22 листопада. Згідно з ним, у суботу світло відключатимуть усім чергам споживачів столичної області, а одна з черг сидітиме без світла понад 13 годин.

Оновлено о 20.13. На Дніпропетровщині, як і на Київщині, 22 листопада світло відключатимуть усім чергам споживачів. Більшість мешканців Дніпра та області у суботу будуть без світла понад 10 годин.

Оновлено о 20.53. У Києві 22 листопада світло будуть відключати протягом усього дня. Згідно з графіком, у суботу світло полишить киян на 9-12 годин.

Оновлено о 22.11. На Одещині 22 листопада світло також відключатимуть в усіх чергах споживачів. Згідно з графіком, у суботу лише одна підчерга споживачів буде без світла менше 9 годин. Решту мешканців Одеси та області почергово відключатимуть на 9 та більше годин.

Атаки РФ на енергосистему

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 листопада російські окупанти вчергове атакували українську енергетику дронами та ракетами. За даними Міненерго, під удар потрапили енергообʼєкти у семи областях України.

Через ворожу атаку компанія ДТЕК 19 листопада кілька разів змінювала графік відключень.

Російська атака позначилася і на роботі АЕС. Через неї три атомні станції тимчасово зменшили виробництво електроенергії.

Хмельницька та Південно-українська АЕС, за даними Міненерго, вже працюють на повну потужність.

Вас також можуть зацікавити новини: