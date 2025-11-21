Мерц провів телефонну розмову з Трампом про американський проєкт мирного плану для закінчення війни в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським відкинули ключові пункти мирного плану президента США Дональда Трампа, що передбачає широкі поступки на користь Москви. Про це пише Bloomberg.

Згідно із заявою уряду Німеччини, європейські лідери домовилися, що Збройні сили України повинні зберігати здатність захищати суверенітет країни, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких мирних переговорів.

Стармер підтвердив, що говорив із президентом України разом із президентом Франції та канцлером Німеччини, пише BBC.

"Ми всі хочемо справедливого і довговічного миру, цього хоче президент Америки, цього хочемо всі ми. І нам потрібно рухатися до цієї мети, відштовхуючись від того, що в нас є зараз. Але принцип, що Україна повинна сама визначати своє майбутнє, при власному суверенітеті, - це фундаментальний принцип", - сказав він.

Пізніше Мерц провів телефонну розмову з Трампом про американський проект мирного плану для закінчення війни в Україні.

"Я щойно обговорив план миру для України з президентом США в хорошій і конфіденційній телефонній розмові". Ми домовилися про подальші кроки на рівні радників. Я зараз проінформую європейських партнерів", - додав Мерц.

"Мирний план" Трампа - реакція Зеленського

Раніше Зеленський виступив зі зверненням, наголосивши, що країна переживає "один із найважчих моментів в історії", коли вона має зробити важкий вибір між збереженням національної гідності та ризиком втрати підтримки з боку ключового партнера. Він зазначив, що, незважаючи на бажання народу, який "дуже хоче, щоб ця війна нарешті закінчилася", Київ не поступиться своїми принципами.

