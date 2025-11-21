Пропозиція США нагадує спроби на початку цього року змусити Київ погодитися на угоду про видобуток корисних копалин, яку українські та європейські чиновники визнали вкрай експлуататорською.

Чиновники Євросоюзу пообіцяли продовжити реалізацію плану з використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що це відбувається попри пропозиції в новому "мирному плані" США для України, які можуть зірвати весь проєкт.

Брюссель сподівається, що лідери ЄС підпишуть так званий "репараційний кредит" наступного місяця. Європейська комісія заявила, що "триває інтенсивна робота" над планом трансформації європейської підтримки України.

На думку видання, цей план був поставлений під сумнів новою "мирною ініціативою" президента Дональда Трампа, який пропонує вкласти заморожені активи в очолювані США інвестиційні фонди в Україні та Росії на суму в сотні мільярдів доларів. Ця пропозиція нагадує спроби США на початку цього року змусити Київ погодитися на угоду зі США про видобуток корисних копалин, яку українські та європейські чиновники визнали вкрай експлуататорською. У цьому разі США отримають вигоду як за рахунок Європи, так і за рахунок України.

"Це схоже на мафіозну угоду в стилі 1990-х", - заявила Орися Луцевич, голова Українського форуму в Chatham House.

Зазначається, що "мирна пропозиція" США підкреслює верховенство комерційної вигоди у зовнішній політиці Трампа. Найбільш докладні розділи угоди стосуються можливостей відновлення та інвестицій. Там ідеться:

"100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутку від цього підприємства".

Незгода європейців

Видання пише, що перспектива перенаправлення коштів, призначених для України, на американський комерційний проєкт була б неприємною для європейських столиць. Що ще гірше, у проєкті угоди йдеться, що Європа "додасть" ще 100 млрд доларів "для збільшення обсягу інвестицій, доступних для відновлення України". Інша частина замороженого російського фонду буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент.

Два європейські чиновники заявили, що розділ "мирної угоди", який стосується заморожених активів, є одним із найтривожніших, оскільки він має на увазі повноваження з управління активами, які в основному заблоковані в європейських фінансових інститутах. Один чиновник сказав, що текст був складений практично як "навмисна провокація".

Важливо, що досягнення 100 млрд доларів у фонді реконструкції США та України потребуватиме підтримки з боку ЄС, який володіє більшою частиною коштів.

Європейцям необхідно буде погодитися відмовитися від російських грошових коштів, що перебувають у їхніх юрисдикціях, на користь США і Росії - що, за словами чиновників і дипломатів ЄС, немислимо. Але якби Москва заявила, що репараційний кредит ЄС підірве "мирний план" Трампа, європейські столиці, імовірно, зазнали б сильного тиску з боку США, який змусив би їх змінити курс. Г'юго Діксон, журналіст і активіст, який виступає на підтримку ідеї кредиту ЄС, заявив:

"ЄС необхідно швидко використовувати російські активи для допомоги Україні. Що довше він вагається, то більший ризик того, що Трамп буде тиснути на нього, щоб розморозити активи і використати їх у рамках свого мирного плану, що підірве європейську безпеку".

Зазначається, що ідея репараційного кредиту з використанням російських активів залишається кращим варіантом для більшості країн ЄС, оскільки це буде найменш витратний спосіб фінансування України протягом наступних двох років.

Репараційний кредит для України

Близько 300 млрд доларів резервів російського Центробанку були заморожені на початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак США контролюють лише близько 5 млрд доларів, більша частина яких перебуває в ЄС, менші суми - в Японії, Великій Британії, Швейцарії та інших юрисдикціях.

Європейські країни витратили місяці на обговорення репараційного кредиту Україні. Лідери ЄС не змогли узгодити цю схему на саміті в Копенгагені минулого місяця, оскільки Бельгія, де більша частина активів зберігається в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, зажадала більш надійних гарантій проти ризику російської відплати.

Відтоді країни ЄС вивчають альтернативні варіанти фінансування, включно з грантами і спільно забезпеченими борговими зобов'язаннями.

Повідомлялося, що Україна вимагає від європейських союзників ухвалити політичне рішення про надання репараційного кредиту наступного місяця. Київ стурбований величезною дірою в бюджеті на 2026 рік і наслідками корупційного скандалу, що розгортається.

