Reuters про мирний план: Україна на порозі найважчого вибору за всю війну

Джерела кажуть, що Україна та Європа працюють над контрпропозицією, але тиск США безпрецедентний.

Україна опинилася перед одним із найскладніших рішень за весь час повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський попередив, що країна ризикує або втратити свою гідність і свободу, або — підтримку Вашингтона, якщо відхилить американський мирний план, який фактично закріплює ключові вимоги Росії, пише Reuters.

Трамп вимагає швидкого рішення

Президент США Дональд Трамп у коментарі Fox News заявив, що Київ має прийняти план вже цього тижня. Пізніше він сказав журналістам: "Йому (Зеленському - УНІАН) це має сподобатися, а якщо не сподобається… то їм варто просто продовжувати боротьбу, мабуть".

Трамп додав, що Зеленському "доведеться прийняти те, чого він не прийняв раніше", і нагадав про їхню зустріч у Білому домі:

"Я сказав: "У вас немає на це карт"".

28-пунктний документ вимагає від України:

поступитися територіями: Росія отримує фактичний контроль над Луганськом, Донецьком і Кримом;

заморозити лінію фронту в Херсоні та Запоріжжі;

створити демілітаризовану зону;

відмовитися від членства в НАТО назавжди;

обмежити армію 600 тис. військових;

прийняти поступове зняття санкцій із РФ та повернення Москви до G8;

погодитися, що заморожені російські активи підуть в інвестиційний фонд, прибуток від якого отримає і Вашингтон.

Джерела Reuters також стверджують, що США погрожували зупинити постачання зброї й обмін розвідданими, якщо угоду не підпишуть. Американські посадовці це заперечують.

Реакція Києва: гідність — не для торгу

У зверненні до нації Зеленський наголосив, що не зрадить інтереси держави:

"Ми можемо зіткнутися з дуже складним вибором — або втратити гідність, або ризикувати втратити важливого партнера… Я буду боротися, щоб два пункти не були пропущені — гідність і свобода українців".

При цьому він подякував США за зусилля та заявив, що Україні потрібен "справжній і гідний мир".

Москва — за, Європа — проти

Путін назвав план США потенційною основою мирного врегулювання, але заявив, що Київ нібито "не розуміє реальності" російських наступів.

Європейські лідери, з якими Зеленський говорив у п’ятницю, категорично проти нав’язаних поступок.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас попередила:

"Це дуже небезпечний момент. Росія не має права вимагати поступок від країни, яку вона атакувала".

Позиція Вашингтона суперечлива

США стверджують, що план створювався "після консультацій" із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Умєров це заперечив і сказав, що виконував лише технічну роль.

Аналітики попереджають: погодження Києва може призвести до внутрішньої дестабілізації.

"Росія отримує все, що хоче, а Україна — майже нічого", — зазначив Тім Еш із Chatham House.

Контрпропозиція

Україна разом із Великою Британією, Францією та Німеччиною розробляє власний варіант плану. Європейців не консультували під час створення американського документа, і вони вже висловили жорстку підтримку Києву.

Ця тема стане ключовою на саміті G20 у Йоганнесбурзі — навіть попри відмову Трампа приїхати.

Україна, за словами джерел, наполягає на тому, що гарантії безпеки мають бути юридично обов’язковими та рівноцінними до статті 5 НАТО — інакше новий напад Росії буде лише питанням часу.

