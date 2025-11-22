Лиховій розповів, що дрон FT1 за два роки пройшов значну модернізацію.

Сили оборони України вперше застосували українську крилату ракету FP-5 "Фламінго" навесні 2025 року. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, пише hromadske.

За його словами, ця ракета має "великі заявлені тактико-технічні характеристики й великий потенціал розвитку", але це все ще експериментальна зброя.

"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та допрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу, ракетодрону FP-5 ще слід пройти цей шлях", - пояснив Лиховій.

Він розповів, що якщо дрон FT1 за два роки пройшов значну модернізацію, то у випадку з "Фламінго" це робити складніше, оскільки "запуски обчислюються трохи іншими числами".

В свою чергу головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех розповіла, що виробництво ракет розширюється й масштабується згідно з початковим планом. Вона зазначила:

"Ми рухаємося дуже гарно, і я рада, що ми вкладаємося в ті плани, які були озвучені попередньо".

Співвласники компанії поділились, що вони будують в Данії завод для виготовлення твердопаливних двигунів для прискорювачів для FP-5, а також для балістичних ракет FP-7, FP-9, які перебувають у розробці.

"Це такий завод, який дуже небезпечно мати зараз в Україні, тому що при згоранні хлорату амонію в повітря виділяється десь 30% соляної кислоти. Це екологічна катастрофа, якщо буде влучання в такий завод", - сказав співвласник компанії Денис Штілерман.

Ракета "Фламінго" - думка експерта

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що заявлена відстань польоту ракети "Фламінго" у 3000 км - цілком реалістична, але у неї є інші проблеми, повʼязані з технологічністю.

За його словами, щоб ракета була менш помітна на на радарах, вона повинна летіти на висоті до 50 м, але навігаційна система "Фламінго" не дозволяє цього робити.

