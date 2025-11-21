Російський диктатор заперечує, що цей документ було погоджено з Москвою.

Російський диктатор Володимир Путін висловив готовність працювати з тим "мирним планом" щодо України, який пропонують США. Про це він заявив під час засідання Ради безпеки РФ.

Так, Путін заявив, що "СВО" веде до досягнення цілей Росії збройним шляхом. "Але ми готові і до мирних переговорів, до розв'язання проблем мирним шляхом, однак це вимагає, звичайно, предметного обговорення всіх деталей пропонованого плану. Ми до цього готові", - пояснив він.

Диктатор повідомив, що вже отримав текст американського проєкту мирного врегулювання. За його словами, це модифікована версія того плану, який обговорювався на Алясці. На думку Путіна, цей документ може лягти в основу "остаточного мирного врегулювання".

Він зазначив, що ще до саміту на Алясці американці просили РФ піти на певні компроміси і "проявити гнучкість".

"Ми підтвердили, що, незважаючи на певні непрості питання, складнощі з нашого боку, ми, проте, з цими пропозиціями згодні", - додав глава РФ.

За словами Путіна, нову версію "мирного плану" між росіянами та американцями нібито ще не обговорювали детально - "тільки в загальних рисах".

Новий "мирний план" для України

Як писав УНІАН, раніше в пресу був "злитий" новий "мирний план" із 28 пунктів, розроблений спеціальними посланцями президентів США і РФ Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим. План, зокрема, містить основні вимоги РФ, які висувалися від самого початку війни: роззброєння ЗСУ, здача територій, русифікація України, заборона на військову співпрацю України з передовими країнами світу.

Хоча офіційно зміст плану не підтверджувався, президент Володимир Зеленський підтвердив існування "28 пунктів" мирного врегулювання, які зараз нав'язуються Україні. При цьому президент дав зрозуміти, що тиск іде саме з боку США.

Хоча план подається як американський, англомовна преса звернула увагу, що його текст явно є перекладом з російської. На це вказують деякі словесні конструкції в документі, не характерні для носіїв англійської мови, але поширені в російській мові.

