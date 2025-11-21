Президент США сказав, що "Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, ця зима буде холодною".

Президент США Дональд Трамп заявив, що мир між Росією та Україною наближається. Про це пише Clash Report.

"Якщо Зеленському не подобається ця угода, то, знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що, якщо він її не прийме, США стримають свою підтримку України", - сказав він, коментуючи свій "мирний план".

Президент США додав, що "Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, бо ця зима буде холодною, а багато великих електростанцій зазнали атак".

"Ви хочете сказати, що Зеленському наші пропозиції не подобаються? Йому доведеться це прийняти... У якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися... Пам'ятаєте, зовсім недавно, прямо в Овальному кабінеті, я сказав: "У вас немає козирів". Не забувайте, я успадкував цю війну", - додав американський лідер.

"Мирний план" Трампа - останні новини

ЄС і Україна відкинули ключові частини плану США. Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме запропоновану Трампом "мирну угоду" в такому вигляді.

Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Україна має погодитися на американський "мирний план" до наступного четверга - Дня подяки. А президент РФ Володимир Путін заявив, що загалом згоден із "мирним планом" Трампа. За його словами, цей план обговорювали ще до зустрічі на Алясці.

