Президент США Дональд Трамп заявив, що мир між Росією та Україною наближається. Про це пише Clash Report.
"Якщо Зеленському не подобається ця угода, то, знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що, якщо він її не прийме, США стримають свою підтримку України", - сказав він, коментуючи свій "мирний план".
Президент США додав, що "Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, бо ця зима буде холодною, а багато великих електростанцій зазнали атак".
"Ви хочете сказати, що Зеленському наші пропозиції не подобаються? Йому доведеться це прийняти... У якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися... Пам'ятаєте, зовсім недавно, прямо в Овальному кабінеті, я сказав: "У вас немає козирів". Не забувайте, я успадкував цю війну", - додав американський лідер.
"Мирний план" Трампа - останні новини
ЄС і Україна відкинули ключові частини плану США. Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме запропоновану Трампом "мирну угоду" в такому вигляді.
Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Україна має погодитися на американський "мирний план" до наступного четверга - Дня подяки. А президент РФ Володимир Путін заявив, що загалом згоден із "мирним планом" Трампа. За його словами, цей план обговорювали ще до зустрічі на Алясці.